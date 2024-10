Celjski stroj je ogret

Z rahlo zamudo in kančkom adrenalinskega čakanja na vzlet z letališča Jožeta Pučnika, ker je bil za kratek čas zaprt zaradi enega od prihajajočih letal z okvaro, je nogometna odprava slovenskega prvaka Celja nekaj minut čez 16. uro po slovenskem času le pristala v Portu. Od tam so se Celjani odpravili v Guimaraes, kjer bodo danes ob 16.30 igrali prvo tekmo v konferenčni ligi.

Vem, da bodo gostitelji še malo bolj motivirani in si ne bodo privoščili podcenjevanja, a še enkrat jih lahko presenetimo.

Tekmec je znan in visoko motiviran: Vitoria ni pozabila lanskega poloma in prvovrstne senzacije v režiji Celjanov, ki so po domačem porazu s 3:4, v gosteh zmagali z 1:0 in po strelih z bele točke napredovali v zadnje kvalifikacijsko kolo za uvrstitev v KL, v katerem niso bili kos Maccabiju iz Tel Aviva.

Revolveraški slog, z dodatkom jezikavega trenerja Alberta Riere, je znan tudi na skrajnem evropskem zahodu. Španec ni razočaral in že pred prvim žvižgom sodnika iz Belgije Lotharja D'hondta zasolil dvoboj z drzno napovedjo. »Gremo po zmago. Čeprav spremenjeni in z novim trenerjem v primerjavi z lanskim letom, smo jih dobro spoznali in analizirali. Lahko samo veliko pridobimo,« je napovedal 42-letni Majorčan in razkril, da tekmeci igrajo po njegovem nogometnem okusu, z večjo posestjo žoge.

Kako se bo dobro leto pozneje razpletala tekma, ni odvisno le do nabrušenih gostiteljev, ki jih v vlogo favoritov postavlja tudi vrednost moštva. Trikrat vrednejši igralski kader ima Vitoria oziroma 41:14,5 v milijonih evrov po Transfermarktu. Celjski stroj, kot ga želi narediti Riera, je tisti, ki bo usmeril tekmo, ali v enakovredno in pogumno ali pa enosmerno z močnim obrambnim blokom pred vrati Matjaža Rozmana?

»Vem, da bodo gostitelji še malo bolj motivirani in si ne bodo privoščili podcenjevanja, kot so si ga morda lani, a jih lahko še enkrat presenetimo,« je optimist 37-letni vratar. Celjani, pri katerih bo ob poškodovanih in nepogrešljivih Žanom Karničnikom in Markom Zabukovnikom manjkal še kaznovani Mario Kvesić, v 1. SNL obrambne igre ne igrajo.

Vitoria je solidno odprla domače prvenstvo in je po sedmih tekmah na 6. mestu s 13 točkami. Za Celjane je spodbudna podrobnost, da Portugalci, med katerimi sta bila v udarni enajsterici na zadnji prvenstveni tekmi tujca le Hrvat Toni Borevković in Brazilec Kaio Cesar, v postavitvi 4-2-3-1 niso kaj prida učinkoviti. Zgovorno je, da je 43-letni trener Rui Borges proti Casa Pia (1:1) zamenjal kar štiri napadalne igralce. Vitoria je zabila le sedem golov.

Zmaga je vredna 500.000 evrov, neodločen izid pa 166.000 evrov.