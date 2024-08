Če bi mu kdo napovedal četrtfinale, bi se mu smejal

Slovenski rokometaši so »odplesali« še zadnjo kolo oziroma še 5. krog skupinskega dela olimpijskega turnirja v Parizu. V dvoboju tekmecev, ki sta si že pribojevala napredovanje v četrtfinale, so bili Nemci boljši s 36:29 (23:14). Že po rezultatu je razvidno, da varovanci selektorja Uroša Zormana niso igrali na vso moč, niso niti Nemci, vse z namenom varčevanja moči za dvoboje, kjer ne bo popravnega izpita.

Slovenci so tako v francoski metropoli v skupini A ugnali Hrvaško, Švedsko in Japonsko, izgubili proti Španiji in Nemčiji, za četrtfinale, ta bo v sredo, pa se selijo na sever Francije v Lille. Proti Nemčiji sta bila v Zormanovi vrsti najbolj učinkovita Kristjan Horžen s sedmimi in Nik Henigman s štirimi goli, vratarja Urban Lesjak in Urh Kastelic sta denimo skupno zbrala osem obramb. Kapetan Jure Dolenec je dosegel tri gole, zdaj je pri 702 zadetkih v dresu slovenske rokometne reprezentance, in s tem se je na vrhu večne lestvice strelcev izenačil s pomočnikom selektorja Luko Žvižejem.

Selektor Uroš Zorman ima svojo filozofijo. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

V slovenskem taboru zaradi visokega poraza z Germani ni bilo panike. Uroš Zorman je pripomnil, da se je reprezentanca veliko naučila na OI v Riu de Janeiru, v četrtfinalnem porazu z Dansko s 30:37, in v Franciji napake ni želela ponoviti. Ključno je bilo, da se pred naslednjim velikim izzivom v Lillu spočije nekatere rokometaše, drugi pa da pozdravijo manjše poškodbe. Proti Nemcem so namreč zaradi zdravstvenih težav manjkali vratar Klemen Ferlin, zunanji igralec Borut Mačkovšek in krožni napadalec Matej Gaber.

»Dejstvo je, da smo pred tekmo vedeli, da ta ne prinaša ničesar. Lahko, da bo kakšna kritika, a vemo, zakaj nekatere stvari delamo in tokrat smo se odločili na takšen način. Fantom ni kaj zameriti. Drug polčas je bil dober, najbolj pomembno pa je, da so vsi zdravi. Pred nami je četrtfinale, ki smo si ga vsi želeli,« je povedal Zorman.

Zgodovinska priložnost

»Želja je bila jasna. Ta je, da se izognemo Danski in Franciji, kar je v uvodu v turnir pomenilo, da smo med prvima dvema v skupini, kar so bile kar nekako pobožne želje. Storili smo veliko stvar, Francija pa je vse skupaj malce zakuhala. V Riu smo igrali odlično, tam sta bili druga in tretja Danska in Francija. Letos smo rekli, da bomo pametnejši. Zdaj imamo priložnost za nekaj zgodovinskega, zdaj se začenja zares. Vemo, zakaj smo garali in pred nami so novi cilji. Priigrali smo si položaj, da smo na zadnji tekmi rednega dela lahko sami izbirali, kako bomo igrali, kar je izjemen dosežek,« je dodal slovenski selektor.

Slovenke končale nastope Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu skupinskega dela olimpijskih iger v Parizu izgubila proti Švedski s 23:27 (14:11). Proti Švedinjam je bila najbolj učinkovita Elizabeth Omoregie z devetimi goli, Tjaša Stanko jih je dosegla štiri, vratarka Amra Pandžić je zbrala sedem obramb. Slovenija je končala nastope v francoski prestolnici, osvojila je zadnje mesto v skupini A. Na petih tekmah je premagala Južno Korejo ter izgubila proti Danski, Nemčiji, Norveški in Švedski.

»Tisti, ki smo bili do zdaj najbolj obremenjeni, smo proti Nemcem kar precej počivali in opravili smo tudi nekaj zamenjav. Tekma ni odločala o ničemer. Pokazali smo karakter, zaostajali že za deset golov, a se vrnili. Naslednja tekma je tista, ki jo moramo dobiti. Če bi mi kdo pred turnirjem rekel, da bomo že pred zadnjim dvobojem četrtfinalisti, bi se mu smejal. A s takšno igro so zrasla naša pričakovanja. Ničesar se ne bojimo in samozavestno gremo v četrtfinale. Pomembno je, da smo privarčevali malce moči,« je menil Blaž Janc, navdušen je bil tudi nad številnimi slovenskimi navijači na tribuni.

»Imamo nekaj težav s poškodbami in utrujenostjo in tokrat je bila edina priložnost, da igralce spočijemo. Za naprej ni skrbi. Četrtfinala olimpijskih iger ne igraš vsak dan in zdaj gremo nazaj na 120 odstotkov. Morda škoda, ker gremo v Lille, saj je ozračje tukaj enkratno, tam pa nam obljubljajo večjo dvorano,« pa je dejal Blaž Blagotinšek in dodal, da rokometaši še niso rekli zadnje besede na igrah.