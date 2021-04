Brezkompromisno od prvih potez

ni podpisa

BELI NA POTEZI

Giri – Wang Hao, Jekaterinburg 2021. Kako je beli na najenostavnejši način zaključil partijo?

REŠITEV: 1.Db7! in črni ne more ubraniti točke f7, zato je po 1…Se4 2.Sxf7 podpisal predajo. Enako brezupno bi bilo tudi 1…Txe5 2.fxe5 Sd5 3.Ta8!, ko črni izgubi še damo.

V ruskem Jekaterinburgu se je po več kot enoletni prekinitvi vendarle začel drugi del kandidatskega turnirja osmerice, ki bo dal ime letošnjega izzivalca aktualnega svetovnega prvaka. Težko pričakovano nadaljevanje z intenzivnimi boji od prvih potez nikakor ni razočaralo šahovskih navdušencev in strokovnjakov, brezkompromisen pristop glavnih favoritov pa je razumljiv, saj preostalih sedem krogov dopušča le malo prostora za taktiziranje.Kljub temu pa je v samostojno vodstvo po dveh krogih prišel domačinz dvema relativno mirnima remijema. Pred nadaljevanjem sta imela Nepomnjači in Francoztočko prednosti pred najbližjimi zasledovalci in v osrednjih dveh partijah uvodnega kroga se je prvi pomeril z Nizozemcem, drugi pa z Američanom. In če se je Rus z belimi figurami odločil za previden pristop in hitro ponavljanje potez, je Caruana prednost prve poteze izkoristil za silovit napad na nasprotnika. Vachier-Lagrave je uporabil svoje priljubljeno orožje, Najdorfovo sicilijanko, a je po pričakovanjih naletel na strupeno otvoritveno pripravo Američana in njegove ekipe.Ta je že pred dvajseto potezo žrtvoval figuro in tri kmete za iniciativo proti izpostavljenemu črnemu kralju. Francoz se je v neugodnem položaju dolgo branil relativno dobro in prišel v končnico s kvaliteto manj, kjer bi se z optimalno igro še lahko rešil v remi. Zgolj ena napačna odločitev pa ga je ob dobri tehniki tekmeca že stala poraz. Caruana, ki je sicer zadnji Carlsenov izzivalec in je dvoboj proti Norvežanu leta 2018 izgubil šele po podaljšani igri, je tako prišel le na pol točke zaostanka za vodilnim in ohranja realne možnosti za končno zmago.Odločajo malenkostiVachier-Lagrave kljub omenjenemu porazu še ohranja upanje, tudi v drugi partiji pa je bil, znova s črnimi figurami, zelo blizu porazu proti Kitajcu. Uspelo se mu je rešiti v remi in ohraniti pol točke zaostanka za vodilnim. Tretji igralec v tej zasledovalni skupini je Giri, ki je z belimi figurami zanesljivo odpravil drugega kitajskega predstavnika. V tem trenutku je bolj ali manj že jasno, da bo zmagovalec eden od omenjene četverice.Favorit ostaja Nepomnjači, a je njegova prednost minimalna, in v izenačeni konkurenci s tako velikim tekmovalnim vložkom lahko vsaka malenkost popolnoma spremeni položaj.