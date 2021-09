Bernabeu bo spet oživel

Po kar 560 dneh bo čakanja konec: Santiago Bernabeu, ki je še vedno veliko gradbišče, bo v omejenem obsegu odprl svoja vrata za jutrišnjo ligaško tekmo s Celto. Ko so navijači pred več kot letom in pol proslavljali zmago nad Barcelono (2:0), zadela sta Vinicius in Mariano Diaz, se je nekaj dni pozneje svet ob razglasitvi pandemije ustavil. Real je po vnovičnem zagonu tekmovanja domače tekme gostil na stadionu Alfreda Di Stefana, kjer je pod taktirko Zinedina Zidana proslavil svoj zadnji državni naslov. Gostovanje članskega moštva v klubskem centru se zdaj končuje, na žalost privržencev Reala tudi brez dveh simbolov sijajne petletke – trenerja Zidana je zamenjal Carlo Ancelotti, kapetan Sergio Ramos je odšel v Pariz.



Bernabeu je sicer še daleč od končne podobe. Obeta se preizkus nove zelenice iz narodnega parka Monfargüe, ki je pod zaščito Unesca, a že naslednje leto se bo umaknila novi, pomični, ki bo omogočala prirejanje različnih dogodkov, med najodmevnejšimi naj bi bile tekme lige NFL. Uradne številke, ki so jih predstavili decembra, pravijo, da bo prenova stala 796,5 milijona evrov (vključno z obrestmi), obetajo pa si okoli milijarde prihodkov na letni ravni.



Medtem ko bodo navijači Reala posebno pozorni na morebitne prve minute novinca Eduarda Camavinge, francoski najstnik je po prestopu iz Rennesa ostal brez tekem z Muro v konferenčni ligi, bo v znamenju debitantskih nastopov tudi nekaj drugih obračunov. Prvak Atletico vneto pričakuje prvi nastop povratnika Antoina Griezmanna, ki bo z Janom Oblakom gostoval pri Espanyolu. »So aktualni prvaki in povsem jasno spet kandidati za naslov. Zelo dobro so se okrepili in imajo izvrstne nogometaše,« je tekmo napovedal domači vratar in nekdanji član Reala Diego Lopez.

Iličić v Dubrovniku

Griezmann se tako hitro vrača v nekoč domačo katalonsko prestolnico, prvi klub v mestu Barcelona pa tekme s Sevillo ne bo odigral. Vodstvo tekmovanja jo je prestavilo zaradi težav s potovanji južnoameriških nogometašev. Še en madridski klub, Rayo Vallecano, je prav tako dobil zvezdniško okrepitev v napadu, saj se je v španski nogomet vrnil nekdanji zvezdnik Atletica Radamel Falcao. Rayo danes čaka gostovanje pri Levanteju.



Villarreal, katerega tekma je prav tako preložena, bo tekmec Josipa Iličića in Atalante v prvem krogu skupinskega dela lige prvakov, a najprej Kranjčana čaka domači obračun z nekdanjimi delodajalci iz Firenc. Baterije si je Jojo po bledi predstavi v Splitu poskušal napolniti v Dubrovniku, kjer mu je družbo delal as milanskega Interja Edin Džeko, ki bo s Samirjem Handanovićem za zdaj brezhiben začetek sezone, v kateri črno-modri branijo naslov, poskušal nadaljevati jutri takoj po kosilu v Genovi pri Sampdorii. Že danes se bodo v Empoliju pomerili slovenski reprezentanti Leo Štulac, Petar Stojanović in Domen Črnigoj, ki v Toskano prihaja kot član Venezie.



V Angliji bo vse v znamenju prve tekme Manchester Uniteda po prestopu Cristiana Ronalda. Na Old Trafford prihaja Newcastle. »Nisem prišel na počitnice. Spet želim zmagovati,« po devetih letih v Madridu in treh v Torinu napoveduje Ronaldo.

