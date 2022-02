Berlin z ameriško prevlado

Štiriintridesetletni Američan Hikaru Nakamura je zmagovalec prve postaje letošnje serije grand prix pod okriljem Svetovne šahovske federacije (FIDE). V finalu je po podaljšani igri v pospešenem tempu premagal Armenca Levona Aronjana, ki od lani prav tako igra pod ameriško zastavo. Za Nakamuro je bil turnir v Berlinu prvi nastop v standardnem šahu po novembru 2019, zato njegova zmagovita vrnitev za prave šahovnice pomeni kar precejšnje presenečenje. Vse od izbruha pandemije je bil namreč aktiven le prek spleta, kjer slovi kot eden največjih specialistov v hitrih disciplinah.

Ta sloves je potrdil v podaljških proti Aronjanu, potem ko sta se obe njuni partiji v standardnem tempu končali brez zmagovalca. V partijah s hitrejšim tempom je nato Nakamura ponovno prikazal zvrhano mero pragmatičnosti, hladnokrvnosti, hitrosti in iznajdljivosti ter obe odločil v svojo korist. S tem je po prvem od treh turnirjev serije prevzel vodstvo in si priigral odlične možnosti za uvrstitev na letošnji kandidatski turnir, kamor vodita prvi dve mesti v skupnem seštevku. Dobro izhodišče si je pripravil tudi Aronjan, ki je tako kot zmagovalec v Berlinu nedvomno prikazal najbolj kakovostne predstave.

Ni prostora za napake

Poleg dveh finalistov je ameriško prevlado na prvem turnirju serije dopolnil Lenier Dominguez, ki je bil tretji ameriški predstavnik v polfinalu. Tam ga je z rezultatom 1,5 proti 0,5 izločil Aronjan, Nakamura pa je bil z enakim rezultatom boljši od Madžara Richarda Rapporta. Ti štirje igralci imajo po prvem od treh turnirjev serije realne možnosti za eno od prvih dveh mest v skupnem seštevku. Vsak izmed 24 sodelujočih v seriji bo namreč nastopil le na dveh turnirjih, zato imajo tekmovalci zelo malo manevrskega prostora in možnosti za popravljanje morebitnih spodrsljajev.

ČRNI NA POTEZI Aronjan – Nakamura, Berlin 2022. S katero potezo je črni nasprotnika prisilil k takojšnji predaji? REŠITEV: 1…Th8! in beli bi lahko preprečil mat samo za ceno trdnjave: 2.Te3 Kg7+ 3.Te8 Tb8+ 4.Kd7 Thxe8 itd.

Drugi turnir se začenja že v torek v Beogradu, na njem pa bodo glavni ratinški favoriti Aleksander Griščuk, Aniš Giri, Richard Rapport, Šahrijar Mamedžarov in Maxime Vachier-Lagrave. Zagotovo si lahko ponovno obetamo dva tedna napetih in zanimivih bojev, saj se je aktualni format skupinskega dela in nato izločilnih bojev na prvem turnirju izkazal za pravo atrakcijo. Karavana se bo za zadnji turnir od 21. marca do 4. aprila nato vrnila v nemško prestolnico.