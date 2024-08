Arsenal ali Liverpool? Poglejte, kdo je sezono začel z zmago

Angleški velikan Liverpool je z zmago odprl sezono angleškega nogometnega prvenstva. V gosteh je premagal Ipswich Town z 2:0 (0:0) in uspešno začel novo obdobje po odhodu uspešnega nemškega stratega Jürgna Kloppa. Zmago je vpisal tudi lani drugouvrščeni Arsenal, ki je doma prav tako z 2:0 (1:0) premagal Wolverhampton.

Kloppa, ki je na klopi rdečih iz mesta Beatlov sedel od oktobra 2015, je pred to sezono nasledil Nizozemec Arne Slot. Ta je svoje delo začel z zmago na prvi uradni tekmi na klopi Liverpoola.

Potem ko so se rdeči v prvem polčasu še mučili z novincem med prvoligaši, so v drugem delu postavili stvari na svoje mesto in ob popolni prevladi dvakrat zadeli prek Dioga Jote (60. minuta) in Mohameda Salaha (65.).

Zmagovit tudi Arsenal

Arsenal je prav tako zmagovito začel novo sezono. Na domačem Emiratesu so z 2:0 premagali Wolverhampton. V prvem polčasu je najprej zadel Kai Havertz v 25. minuti. Do drugega zadetka v 74. minuti se je Arsenal malce mučil, nato pa je vse dvome o zmagovalcu razrešil Bukayo Saka, sicer podajalec pri prvem golu.

Brighton je pod vodstvom novega trenerja, komaj 31-letnega Fabiana Hürzelerja, v gosteh s 3:0 premagal Everton, Newcastle pa je bil po golu Joelintona (45.) kljub igralcu manj za večji del tekme na koncu boljši od Southamptona z 1:0.

Neodločen izid med Nottingham Forestom in Bournemouthom (1:1) je zaznamovala huda poškodba Danila. Brazilec si je po zračnem dvoboju ob pristanku zlomil nogo in bo z igrišč najbrž odsoten večji del sezone 2024/25.

Tekmovalno obdobje 2024/25 sta s petkovo večerno tekmo odprli zasedbi Manchester Uniteda in Fulhama. Rdeči vragi so jo s poznim zadetkom novinca Joshue Zirkzeeja dobili z 1:0.