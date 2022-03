Anže Semenič: Svoji karieri bi dal oceno 8,5

Mnoge je odločitev, da Anže Semenič končuje svojo športno pot, neprijetno presenetila. Navsezadnje je na svoji zadnji tekmi minuli petek v Planici, na kateri je zasedel 16. mesto, dokazal, da se lahko še vedno bolj ali manj enakovredno kosa z najboljšimi smučarskimi skakalci na svetu. Za nameček je v poskusni seriji s poletom, dolgim 249,5 metra, po katerem je na žalost podrsal, poskrbel za največjo daljavo celotnega konca tedna v dolini pod Poncami.

»Kdaj točno in na kakšen način bom sklenil kariero, še sam nisem dobro vedel, kaj šele drugi fantje. Ko sem se uvrstil v drugo serijo, pa mi je bilo jasno, da bo finalni polet moj zadnji. Na sedežnici mi je bilo kar težko pri srcu,« je priznal Semenič, hvaležen skakalnim kolegom, da so ga počakali ob koncu izteka in ga dvignili na rame.

»Menim, da je vse skupaj kar dobro izpadlo,« je ostal skromen 28-letnik iz Zadrage pri Naklem. Da bo po koncu zime svoje smuči postavil v kot, se je odločil med norveško turnejo. »Na njej sem imel v nogah skoke za med trideseterico, na tekmi pa sem bil zadnji. Takrat sem si rekel: 'To je bilo to. Po koncu sezone bom končal kariero.' Preprosto nisem imel več dovolj energije za nadaljevanje športne poti. Odločitev je padla hitro, o tem, da je napočil čas za slovo, prej nisem prav veliko razmišljal,« je razkril Semenič in pristavil, da se je sicer za minulo olimpijsko zimo dobro pripravil.

»Čeprav sem sledil zastavljenim načrtom, da bi izpolnil določene cilje, mi ni šlo po željah. A če bi se mi zadeve le malenkostno bolj pokrile, bi se lahko vse skupaj odvilo bistveno drugače,« je razmišljal član NSK Tržič FMG, ki je zaradi odločitve o koncu športne poti pomirjen.

»Všeč mi je, da se mi skoki niso zamerili. Kljub vsemu mi zdaj ni najbolj lahko pri srcu, konec koncev sem bil v tem športu 25 let. Upam, da bom ostal v skokih,« je Seme že uperil svoj pogled v prihodnost.

Marsikaj lahko preda mlajšim

Na vprašanje, ali se vidi tudi kot trener, je odvrnil, da je to zagotovo ena od njegovih želja. »Najprej bi moral poskusiti, da bi se prepričal, ali sem za to. V življenju sem dal marsikaj skozi, sodeloval sem z različnimi trenerji, od vsakega sem poskušal vzeti čim več. Zaradi tega verjamem, da bi lahko marsikaj predal tudi mlajšim,« je presodil Anže, eden od petnajstih slovenskih skakalcev, ki se lahko pohvalijo z zmago v svetovnem pokalu. Kot je dejal, je s svojo kariero zelo zadovoljen, dal pa bi ji oceno 8,5.

»Zagotovo mi zmaga iz Zakopanov (2018) pomeni največ, čudovite spomine imam tudi na ekipno prvo mesto v Planici (2015), veliko težo ima zame tudi moštvena srebrna kolajna s svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu (2018), tako da imam tudi jaz veliko snežinko,« je svoje največje uspehe naštel Semenič, ki je imel med kariero tudi težke trenutke.

»Nekaj je bilo res zelo težkih, vendar o njih zdaj ne bi rad govoril, da ne bodo spet padale kakšne obtožbe. Lahko rečem le to, da sem večkrat občutil, kako so le redki verjeli vame,« je poudaril visokorasli Gorenjec, ki je visok kar 190 centimetrov. Vesel je, da so mu za konec uspeli lepi poleti.

»Veseli me, da so z zgodovinsko četverno zmago v petek zablesteli tudi reprezentančni kolegi, da se ljudje tega dneva ne bodo spominjali le po mojem slovesu. Še posebno sem zmago privoščil Žigi Jelarju, s katerim se dobro razumeva. Imel je tudi težko sezono, pa se mu je zgodil klik. Vsem je pokazal, da si zasluži iti na letalnico, ne le določeni zgolj na lepe oči,« je še pribil Semenič, ki o oddihu še ne razmišlja. Zdaj je z mislimi pri opremljanju stanovanja.