Anketa med nogometnimi strokovnjaki: Olimpija ima odprto pot k lovoriki

Dolgih zimskih počitnic je za akterje v slovenskem nogometnem prvenstvu konec. V soboto in nedeljo bodo spet oživeli domači nogometni stadioni, mi pa smo pred začetkom o pričakovanjih pomladnega dela sezone vprašali nekaj strokovnjakov, ki niso neposredno vpleteni v prvoligaško zgodbo.

Vlado Badžim: »Olimpijina prednost na vrhu je res izdatna. Dobro, vidim, da je pri klubu in okrog njega precej turbulenc, toda pri teh zadevah gre za interne poteze. Njeni tekmeci pa seveda poskušajo na vso moč, da bi se ji približali. To velja za zdaj drugouvrščeni Koper in okrepljeno Celje. Za Maribor pa bi dejal, da ne more biti tako slab, kot je bil ob začetku sezone in je takrat tudi tako vidno zaostal za vrhom. Žal mi pa je, da ne igra več doma vzgojenih nogometašev. Poteze s prihodi tujcev so zgolj kratkoročne.«

Vlado Badžim. FOTO: Jure Eržen/delo

Oskar Drobne: »Če bo Olimpija ostala v tem ritmu in predvsem formi, ki jo je krasila v jesenskih mesecih, potem ne bo nobenih dvomov: ob koncu sezone bo slavila naslov najboljše nogometne zasedbe v državi. Realno ji res nihče ne more blizu. Odprt je pa boj za Evropo. Maribor je inštitucija, obenem je pa plačal davek menjavi generacij ter nekaterim porazom. Toda vijolice cvetijo pomladi in verjamem, da bo pomlad v Ljudskem vrtu lepa. Pozdravljam tudi novo energijo in vložek v Celju, takšne stvari, ko klub raste, so lahko le pozitivne. Za Evropo pa se bosta vsekakor borila tudi Koper in Mura.«

FOTO: Blaz Samec

Dejan Đuranović: »Glede naslova državnega prvaka je vse v Olimpijinih rokah in nogah. Maribor je bil uspešen v v sklepnem delu jeseni, verjamem, da bo nadaljeval v podobnem ritmu. Zanimivo bo spremljati prenovljeno Celje, seveda tudi Koper, Muro, mlado moštvo Domžal. Sodeč po javno dostopnih informacijah je med tistimi, ki se borijo za obstanek, največ težav v Sežani. Najbrž se bo Tabor z Radomljami boril za 9. mesto, glede Gorice pa zaradi novih vlagateljev in tradicije verjamem, da bo ostala v prvoligaški konkurenci.«

Brane Oblak: »Navijam seveda za Olimpijo, saj je zame prav tako, kajne? In tako tudi mislim, da bi Olimpija vendarle morala postati državni prvak. Pri tem visokem cilju ji je vedno najbolj nevaren tekmec Maribor, najbrž bo tudi tokrat tako. V igri za napad proti vrhu je tudi Celje, kjer so se odločili za večje vložke, kot smo jih bili doslej vajeni. Četrtega kandidata, ki bi grozil Olimpiji na poti k lovoriki, ne vidim. Verjamem, da bo naslov v Ljubljani.«

Bojan Prašnikar: »Za nami je kar dolg zimski tekmovalni oddih, tako da zdaj vsi v nogometu, ki ga spremljamo takole s tribun ali pa od doma, lahko le ugibamo o formi posameznih ekip in tako tudi razmerju moči. Olimpija si je v jesenskem delu priigrala ogromno prednost in v normalnih razmerah bi morala osvojiti naslov najboljšega nogometnega moštva v državi. Bodo pa zanimive in bolj negotove nekatere druge odločitve. Klubi so se sicer razporedili v tri skupine z Olimpijo na vrhu, nato s srednjim delom, ki je le predaleč od 1. mesta, a je tudi miren glede obstanka v ligi, ter tremi moštvi na dnu, ki lovijo rešilno vrv.«