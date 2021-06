Andreja Leški rešila slovensko čast

Z včerajšnjimi ekipnimi boji se je v Budimpešti sklenilo svetovno prvenstvo v judu (z nagradnim skladom milijon ameriških dolarjev). Slovensko zastopstvo zadnji dan tekmovanja v dvorani Laszla Pappa ni imelo svojih predstavnikov, predvčerajšnjim pa so se madžarskim ljubiteljem tega japonskega olimpijskega borilnega športa predstavili še težkokategorniki Ana Velenšek (nad 78 kg), Vito Dragič in Enej Marinič (nad 100 kg).



Medtem ko sta naša orjaka – tako kot vsi preostali fantje David Štarkel (do 60 kg), Adrian Gomboc (do 66 kg), Martin Hojak, Juš Mecilošek (oba do 73 kg), Alen Vučina (do 81 kg) in Narsej Lackovič (do 90 kg) – izpadla že po uvodnih dvobojih (Dragič je z vazarijem izgubil z Uzbekistancem Ališerjem Jusupovom, Marinič pa z iponom proti Avstrijcu Danielu Allerstorferju), je Velenškova za konec izvlekla deveto mesto. Judoistka kluba Z'dežele Sankaku je zanj z iponom izločila Tahani Alqahtani in nato z dvema vazarijema klonila pred favorizirano Japonko Sarah Asahina, ki si je v nadaljevanju priborila že drugi naslov svetovne prvakinje v najtežji ženski kategoriji po Bakuju 2018.



»Z Asahinovo se poznava s priprav, tudi borili sva se že (februarja lani je bila na turnirju za grand slam v Düsseldorfu prav tako boljša 24-letna Azijka). Poskušala sem ji vsiliti svoj slog borbe, kar pa mi na žalost ni uspelo,« je razkrila Velenškova, svetovna podprvakinja iz Astane 2015, ki se je pred petimi leti na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru kljub strganim križnim vezem v kolenu ovenčala z bronasto kolajno v nižji kategoriji (do 78 kg). Kot je 30-letnica iz Šmartnega v Rožni dolini poudarila v Budimpešti, njen glavni cilj v letošnji sezoni ostajajo olimpijske igre v Tokiu. Leškijeva znova pokazala veliko srce Z roba tatamija je Velenškovo tokrat vodil Igor Trbovc, na daljavo pa Marjan Fabjan. »Dokler je Ana upoštevala navodila in Japonko držala za rokav, se ji je dobro upirala. Toda nato sta surova moč in razlika v teži prevesili jeziček na tehtnici na stran Asahinove,« je razložil Fabjan, ki je za nastope na 34. svetovnem prvenstvu, na katerem je moči merilo 661 judoistov in judoistk iz 118 držav, posebej pohvalil srebrno Andrejo Leški (do 63 kg).



»Andreja je znova pokazala, da se zna pametno boriti in v svojo korist odločiti pomembne dvoboje. Ker je še mlada (24 let) in ima veliko srce, gre nanjo resno računati tudi v prihodnje,« je presodil strokovni direktor pri Judo zvezi Sloveniji (JZS) in glede naše okrnjene reprezentance – ob Tini Trstenjak (do 63 kg) in Kaji Kajzer (do 57 kg), ki se pripravljata za OI v Tokiu, je, denimo, manjkala tudi noseča Klara Apotekar (do 78 kg) – slikovito pripomnil, da smo imeli v madžarski metropoli Leškijevo, nato dolgo nič, potem dekleta in nato spet dolgo nič in šele potem fante.

