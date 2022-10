Ana Bucik: Na strmini ne gre puščati stotink

Le še en dan loči žensko smučarsko karavano do začetka sezone v svetovnem pokalu. Za uvod bo jutri na Tirolskem veleslalom smučark, med njimi bo zdaj udarni slovenski adut Ana Bucik, 29-letnica iz Nove Gorice, s katero smo se pogovarjali tik pred premiero.

Veleslalomska strmina na ledeniku Rettenbach nad Söldnom je ena težjih v sezoni. Ste se z njo v vseh teh letih že spoprijatelji?

»Drži, tudi zame je Sölden eno od najzahtevnejših prizorišč. Po drugi strani pa je in zgoraj in spodaj dolga ravnina, kjer zna biti moja hitrost na visoki ravni. Obenem pa sem letos napredovala na strmini. Treba bo odločno startati, tudi v strmino, in delati lepe zavoje. Menim, da sem za to obdobje dobro pripravljena, zato lahko umirjeno pristopim k tekmi.«

Ekipa je ostala brez Tine Robnik, s katero skupaj trenirate. Kako ste videli njeno zadnjo poškodbo?

»Tisti dan ni bil lahek, cela ekipa ga je občutila. S Tino sva najboljši prijateljici, zato mi je bilo še posebno hudo. Treba pa se je bilo treba zbrati in nadaljevati trening. Vidim, da je Tina spet vedra in pozitivna, želim si, da bi bili v drugi polovici sezone spet skupaj.«

Čemu pa pripisujete številne poškodbe?

»Zelo težko je biti pameten, ker gre pri sleherni poškodbi za svojo zgodbo. Tino sem gledala od blizu in pri njej je res šlo za zoprn splet okoliščin. Lahko bi se to zgodilo še petkrat, pa bi jo odnesla brez posledic. Pri Andreji Slokar nisem videla, kako se je zgodila poškodba, pri Meti Hrovat pa se že nekaj časa ponavlja. Do letos smo bile bolj ali manj zdrave, tokrat so se nam težave nabrale na kupu. Vem, slišim tudi namige o pomanjkljivi pripravljenosti, a verjamem, da sleherna punca naredi vse za vrhunsko telesno stanje. Prav vse se zavedamo nevarnosti sodobnega športa in smučanja v posebnih razmerah, zato imamo vse nenehno v mislih storiti vse, da poškodb ne bi bilo.«

Vi ste videti povsem zdravi in optimistični.

»Seveda gre pri tem za trening in za način smučanja. Zase vem, da res veliko pozornosti namenjam preventivi in telesni pripravi. Da bi rekla, meni se to ne more zgoditi, pač ne gre. A včasih moraš na treningu premišljeno oceniti, kdaj delati in kdaj telo potrebuje počitek.«

Kako pa gledate na dejstvo, da bosta z Nejo Dvornik edini Slovenki na startu? Glede izkušenj in dosedanjih izidov bodo seveda pričakovanja domače javnosti usmerjena predvsem k vam.

»Nikdar nisem čutila do sebe manj pritiska, če so bile vse naše reprezentantke na startu. Tako kot zdaj se vedno poskusim kar najbolje zbrati, grem od tekme do tekme. Pritiska si res ne bom posebej nalagala.«

S katero od tujih tekmovalk boste potem v teh dneh poklepetali, glede na to, da je naša ženska ekipa zdaj le dvočlanska? S kom ste ohranjali stike tudi med poletjem?

»So nekatere smučarke, s katerimi ostajam v stiku tudi zunaj tekmovalnega obdobja. Z nekaterimi se rada pogovarjam tudi o nesmučarskih zadevah. Najbližje sem si z Leno Dürr in Michelle Gisin, z njima se slišim tudi v dneh počitnic.«