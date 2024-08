Alžirska boksarka, ki ji očitajo, da je moški, dolgo molčala, zdaj se je oglasila

Alžirska boksarka Imane Khelif na teh olimpijskih igran ni bila na udaru le v ringu, temveč je bila deležna številnih udarcev pod pasom tudi zunaj njega. Po obračunu z Italijanko Carini, ki je po zgolj 46 sekundah dvoboj predala, se je znašla v središču pozornosti svetovne javnosti in vsak dan so na plan prihajale nove informacije in se sprožale debate o tem, ali je Imane ženska ali moški.

Polemike, ali je prav, da Imane nastopa v ženski kategoriji, so se začele že pred časom, ko je Alžirka marca 2023 padla na testiranju spola, zaradi česar so jo diskvalificirali s svetovnega prvenstva. Testiranje naj bi pokazalo, da ima 25-letnica moške kromosome in povišano raven testosterona. Številne teorije o tem, da je Imane pravzaprav moški, so se sprožale tudi na družabnih omrežjih, a njena družina ji je stopila v bran. Njen oče je povedal, da je bila rojena in vzgajana kot ženska.

Imane, ki si je v kategoriji pod 66 kilogramov zagotovila nastop v polfinalu, je dolgo molčala, zdaj pa je stopila pred kamere.

»Vsem ljudem po svetu bi sporočila, naj podpirajo olimpijska načela in se vzdržijo ustrahovanja športnikov, saj ima to posledice. Ogromne posledice. Lahko uniči ljudi, lahko ubije njihove misli, duha in um. Lahko deli ljudi. Zato prosim ljudi, naj se vzdržijo ustrahovanja,« je dejala.

Skrbi jo za družino, družino pa skrbi, kako je z njo

Ob vsem, kar je v zadnjem obdobju doživljala, je za njeno duševno zdravje zaskrbelo tudi njene najbližje. »Z družino se slišim dvakrat na teden. Upam, da jih vse skupaj ni preveč prizadelo. Seveda so zaskrbljeni zame. Upam, da bo vse to prineslo zlato medaljo, to bi bil najboljši odgovor,« je dejala in na vprašanje, kako prenaša vse, kar se dogaja na družabnih omrežjih, odgovorila, da jih ne spremlja.

»Ekipa, ki skrbi za našo mentalno pripravo, nam ne dovoli uporabe družabnih omrežij, še posebej ne na olimpijskih igrah. Tukaj sem, da tekmujem in dosegam dobre rezultate,« je še dejala.

Da vse skupaj le vpliva nanjo, je pokazala po obračunu z Madžarko Anno Luca Hamori, ko je planila v jok in dejala: »Ženska sem.« »Nisem se mogla zadržati. Zaradi vsega kar se dogaja v medijih in zmage, so me obšli mešani občutki. Čez to ni bilo lahko iti, to je nekaj, kar škodi človeškemu dostojanstvu.«

Alžirka se bo za nastop v finalu pomerila s tajsko boksarko Janjae Suwannapheng. »Prišla sem po medaljo in tekmovala bom za medaljo.«