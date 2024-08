S solzami do denarja: Carini bo prejela denarno nagrado

Mednarodna boksarska zveza (Iba) bo italijanski boksarki Angeli Carini, ki je na poletnih olimpijskih igrah v Parizu prekinila dvoboj prvega kroga proti Alžirki Imane Khelif po 46 sekundah, podelila denarno nagrado. Ta bo takšna, kot da bi bila Carini olimpijska prvakinja, je v zapisu na spletni strani zveze zatrdil njen predsednik Umar Kremljov.

»Nisem mogel gledati njenih solz,« je v zapisu, objavljenem na uradni spletni strani zveze, dejal predsednik Kremljov. »Nisem brezbrižen do takšnih situacij in lahko zagotovim, da bomo zaščitili vsakega boksarja. Ne razumem, zakaj ubijajo ženski boks. Samo 'primerni' športniki bi morali tekmovati v ringu zaradi varnosti.«

Nagrade sicer za zmagovalce

Kremljov je še povedal, da bo Iba podprla tudi Sitoro Turdibekovo iz Uzbekistana. Turdibekova je izgubila proti Lin Yu-ting iz Tajvana, ki so jo lani pri Ibi prav tako označili za »neprimerno«.

Vodstvo Ibe se je že maja odločilo, da vsem dobitnikom medalj podeli denarne nagrade. Dobitniki zlate medalje bodo prejeli 100.000 dolarjev (91.604 evrov), od tega bo športnik prejel 50.000 dolarjev (45.802 evrov), njihova nacionalna zveza in trener pa bosta vsak prejela po 25.000 dolarjev (22.901 evrov).

Alžirka Khelif, ki se bori v kategoriji do 66 kilogramov, in Tajvanka Lin Yu-ting, ki nastopa v kategoriji do 57 kg, sta boksarki, ki ju je zveza Iba na lanskem svetovnem prvenstvu diskvalificirala, saj je trdila, da »nista opravili preizkusa spola«. Dokazov za to sicer boksarska zveza, ki jo je Mok zaradi goljufivih praks suspendiral, ni predložila.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je obema boksarkama dovolil nastop v ženski konkurenci na OI v Parizu, saj kot merilo za upravičenost do nastopa v ženski konkurenci uporablja spol, naveden v potnem listu.

Zavrnila rokovanje, kasneje opravičila

Mok sicer od lani zaradi korupcije svetovni boksarski federaciji Ibi ne priznava statusa krovne organizacije ter je prevzel nadzor nad olimpijskim turnirjem v boksu. Zdaj pa so se v olimpijski družini znašli v središču spora zaradi udeležbe Alžirke in Tajvanke.

Italijanka Carini je že po 46 sekundah predala dvoboj z Alžirko. Zavrnila je rokovanje s tekmico in se zgrudila v joku sredi ringa.

Carini se je pozneje opravičila, ker tekmici ni čestitala. »Vsa polemika me je razžalostila in žal mi je tudi za mojo tekmico. To nima nobene zveze z njo. Bila je tukaj kot jaz, da bi se borila,« je povedala za Gazzetto dello Sport.

»Bila sem jezna, ker so moje olimpijske igre izginile v dim, a nimam nič proti Imane Khelif. Nasprotno, če bi jo še enkrat videla, bi jo objela,« je dodala italijanska boksarka.

Khelif se bo v četrtfinalu do 66 kg borila z Madžarko Anno Luco Hamori.