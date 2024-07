Novi škandal na OI v Parizu, poglejte, kdo bo boksal z ženskami

Imane Khelif iz Alžirije in Lin Yu‑Ting s Kitajskega Tajpeja (Tajvan) ta teden začenjata svoje olimpijske nastope: Khelif se bo v kategoriji do 66 kg srečala z Italijanko Angelo Carini, Lin pa naj bi se v petek pomerila z neimenovano nasprotnico v kategoriji do 57 kg.

Odločitev MOK-a je sporna, med drugim je tudi nekdanji svetovni prvak Barry McGuigan izrazil nelagodje. V objavi na X je zapisal: »Šokantno je, da jima je bilo dejansko dovoljeno priti tako daleč, kaj se dogaja?«

Do težav prihaja, ker je lansko svetovno prvenstvo potekalo pod okriljem Mednarodne boksarske zveze, katere predsednik Umar Kremlev je za rusko tiskovno agencijo Tass povedal, da so testi DNK »dokazali, da imata kromosome XY in sta bili zato izključeni iz športne prireditve«.

Mednarodna boksarska zveza je za The Guardian dejala, da je odločitev sprejela »po celovitem pregledu in je bila namenjena ohranjanju poštenosti in integritete tekmovanja«.

Zvezi so sicer prepovedali voditi olimpijska boksarska tekmovanja v Parizu zaradi dolgotrajnih vprašanj v zvezi z vprašljivim vodenjem in vrsto sodniških škandalov. To pomeni, da boks v Parizu zdaj poteka pod okriljem boksarske enote MOK Pariz 2024, ki ima manj ostra pravila od IBA.

Sledijo pravilom iz Tokia in Ria

V izjavi je MOK dejal: »Boksarska enota Pariz sledi pravilom iz Tokia 2020 (ki so bila v uporabi na olimpijskih igrah Tokio 2020 in povezanih kvalifikacijskih turnirjih) kot osnovi za razvoj svojih predpisov. Ta izhajajo iz pravil Ria 2016. Prizadevali smo si omejiti spremembe, da bi zmanjšali vpliv na priprave športnikov in zagotovili doslednost med olimpijskimi igrami.«

Vendar pa lastna spletna stran MOK MyInfo priznava, da sta obe boksarki lani padli na testu primernosti spola.

V svojem internem sistemu, ki ga posredujejo novinarjem v Parizu, MOK navaja, da je bila Khelifova »diskvalificirana le nekaj ur pred obračunom za zlato medaljo proti Yang Liu na svetovnem prvenstvu leta 2023 v New Delhiju v Indiji, ker njene povišane ravni testosterona niso uspele izpolniti meril«. MOK prav tako priznava, da je bila Lin »odvzeta bronasta medalja, ker ni izpolnila pogojev glede primernosti na podlagi rezultatov biokemičnega testa«.

Moč udarca veliko večja

Lin situacije še ni komentirala, agencija France-Presse pa je poročala, da je Khelif dejala, da je žrtev »velike zarote«, potem ko je bila diskvalificirana tik pred finalom na lanskem svetovnem prvenstvu.

»Ljudje so se zarotili proti Alžiriji, da ne bi dvignili njene zastave in da ne bi osvojila zlate medalje,« je dejala 25-letnica.

Pravila o tem, kdo lahko tekmuje v ženski kategoriji, so v zadnjih letih zelo sporna. Manj pa je bilo razprave o borilnih športih, kjer je tveganje za hude poškodbe in celo smrt veliko večje. Znanstvene raziskave so pokazale, da je povprečna moč udarca pri tistih, ki so šli skozi moško puberteto, za 162 % večja kot pri ženskah, poroča The Guardian.