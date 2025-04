Sestri umrli na obvoznici, ceste vzele tudi njuna moža in mamo

V petek se je na zagrebški obvoznici zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta življenje izgubili sestri Dubravka in Marija iz Dubrovnika. Nesreča se je zgodila okoli devete ure zjutraj na avtocesti A3, udeležena pa so bila tri vozila. Dve osebi sta na kraju nesreče umrli, tretjo so s helikopterjem nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico.

Dubravka in Marija sta bili na poti na poroko v Slavoniji, kjer naj bi se udeležili slavja nečakinje gasilskega poveljnika Stjepana Simovića in čeprav so mnogi drugi povabljenci iz Dalmacije na poroko odpotovali z letalom, sta se sestri odločili, da bosta najeli avto in se tja odpeljali ter se med vožnjo še malo podružili.

Na cilj nista prišli, njuna smrt pa je družini in celotno skupnost toliko bolj pretresla, ker sta Dubravka in Marija tudi svoja moža izgubili v hudih prometnih nesrečah, pred leti je v prometni nesreči umrla tudi njuna mama.