27 sekund v peklenskem ognju: Videl sem že, kako prihaja smrt

Le nekaj dni po strašljivi nesreči na dirki formule 1 za VN Bahrajna je francoski dirkačže zapustil bolnišnico. Svetovna javnost je spremljala pretresljive posnetke, kako je njegov dirkalnik zajel ogenj in trepetala za življenje ujetega dirkača. A se je Francozu na srečo uspelo rešiti iz zubljev, hitro so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli le zaradi opeklin na roki. Kmalu se je že oglasil navijačem in sporočil, da je njegovo stanje dobro.O tem, kaj je doživljal 27 sekund v gorečem vozilu, je zdaj spregovoril za francosko televizijo TF1. Spomnil se je na legendarnega, ki je leta 1976 komaj ušel smrti, a s hudimi opeklinami. »Pomislil sem, da ni možnosti, da jaz tako končam. Pomislil sem, da se moram rešiti, zase, za svoje otroke. Z rokami sem moral poseči v ogenj, čutil sem bolečino, a bolj kot to sem se bal za svojo družino, za otroke, ki so največji vir moje energije. Mislim, da bo trajalo nekaj časa, da vse to predelam sam pri sebi. Navsezadnje, videl sem že, kako prihaja smrt.«