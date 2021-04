Celje bolj zeleno kot vijolično

Vombergar odločil v podaljšku Četrtfinalni izid pokala Pivovarna Union – Nafta : Olimpija 0:1 (Andres Vombergar 111., rdeči karton: Radivoj Bosić 90., Olimpija).

Prva Liga Telekom Slovenije Olimpija 30 16 9 5 42:22 57

Maribor 30 14 11 5 54:35 53

Mura 30 13 10 7 35:21 49

Domžale 30 12 11 74 5:34 47

Koper 30 11 8 11 38:43 41

Tabor 30 11 6 13 36:38 39

Bravo 30 8 12 10 31:33 36

Aluminij 30 7 10 13 20:38 31

Celje 30 7 7 16 25:37 28

Gorica 30 5 8 17 20:45 23

Z današnjim žrebom polfinalnih parov (Olimpija, Domžale, Koper, Celje) za nogometni pokal Pivovarna Union bo ligaška bitka za naslov državnega prvaka dobila nove razsežnosti. Prvomajski 31. krog, ki ga bodo odprli danes v Novi Gorici in zaprli v nedeljo v Stožicah, Olimpijo že lahko približa naslovu: če v sobotnem štajerskem derbiju slavijo Celjani, v nedeljo pa zeleno-beli.Sobočani so proti Olimpiji potrdili, da bi lahko bili bliže šampionski bitki, toda njihova realnost je, da bodo branili domžalski napad za tretje mesto. Zmaga proti zadnji Gorici je nujna, ni pa samoumevna. Evropo zagotavlja le tretje mesto, pogojno tudi četrto, če bodo Domžalčani ali zeleno-beli pokalni prvaki. A tu je še Koper. Skratka, kombinacij je veliko.Še ena tekma brez izrazitega favorita. Domžalčani so res v najboljši formi, ampak tudi Kraševci so najmanj konkurenčni. V fiziki in znanju.Bolj vznemirljivega štajerskega derbija skoraj ne bi moglo biti. Celjani z novim trenerjem(otrok Olimpije) ne želijo zaiti v težave za obstanek, Mariborčani z »jeznim« trenerjemtako rekoč lovijo zadnji vlak za šampionski naslov. Celjani imajo boljše izhodišče, Šalja po slovesuslabše ne more sestavljati enajsteric in taktičnih različic. Ali jih lahko bolje? Rožman ima dovolj lažnih princev, želi pa več neustrašnih bojevnikov. Ampak kam sodi on? Tudi to je še neznanka v mariborski kadrovski kombinatoriki.Zdaj je tudi Koprčanom in še posebno trenerjujasno, da se lahko potegujejo le za pokalno lovoriko. Torej, od dvoboja z Bravom naprej je vse v znamenju priprav za pokalno zmagoslavje na Bonifiki. Šiškarji so tudi lahko sproščeni in si dajo igrivega duška.Bravo Olimpija. Ne le naslov državnega prvaka, tudi pokalnega si srčno želi. Sanjski razplet bi pomenil ponovitev sezone 2017/18 in dvojne lovorike. Koliko moči in volje je pobrala lendavska 120-minutna tekma, še druga v Prekmurju v štirih dnevih, bodo na najboljši možni način razkrili gostje. Bolj neprijetnih tečnežev si ni mogoče zamisliti. Le malo slabši dan strelcev ali mojstrov bi že lahko pomenil spodrsljaj. Trener Olimpijeje rešil eno težavo,zabija gole, a se je soočil z drugo.ne zabija, asistira ali učinkovito preigrava. Brez njegovega deleža ne bo srečnega konca.