Zakaj je supanje dober šport

Supanje, veslanje na deski stoje, je v zadnjih letih postalo zelo priljubljeno. Je celostna vadba za telo. Med supanjem aktivirate mišice jedra (trebušne in hrbtne), saj moramo ohranjati ravnotežje na deski. Prav tako krepi mišice rok, ramen in nog. Supanje lahko izboljša kardiovaskularno zdravje, lahko je intenzivna vadba, še posebno pri daljšem veslanju ali v vetrovnih razmerah.

Gre za vadbo z nizko obremenitvijo sklepov, kar pomeni manjšo verjetnost za poškodbe v primerjavi z visoko intenzivnimi športi, kot sta na primer tek ali skakanje. Stanje na deski zahteva dobro ravnotežje in koordinacijo, na dolgi rok oboje izboljšamo.

Ima tudi številne psihološke koristi. Biti na vodi ima sproščujoč učinek in lahko pomaga zmanjšati stres. Ker smo v naravi, omogoča povezavo z okoljem, kar prispeva k boljšemu psihičnemu zdravju. Poleg tega je supanje lahko družabna aktivnost, ki jo lahko izvajamo s prijatelji ali družino. Organizirani dogodki in tekmovanja omogočajo druženje z drugimi navdušenci.

Preprečimo težave

Supanje ponuja številne fizične in psihološke koristi ter je primerno za ljudi vseh starosti in ravni telesne pripravljenosti. Vendar pa je pomembno upoštevati varnostna opozorila in se ustrezno pripraviti, da se izognete poškodbam in nesrečam. Varnost na vodi je izjemnega pomena. Vedno nosimo rešilni jopič, še posebno če supamo v globoki vodi ali na območjih z močnimi tokovi. Upoštevamo vremenske razmere in se izogibajmo veslanju ob močnem vetru in nevihtah. Začetniki vselej začnemo na mirni vodi, denimo v mirnem zalivu ali na jezeru. Učenje pravilne tehnike veslanja je pomembno za preprečevanje poškodb, zlasti ramen in hrbta. Pravilna drža na deski je ključna za učinkovito veslanje in preprečevanje padcev. Pomembni sta hidracija in zaščita pred soncem: uporabljajmo zaščitno kremo z visokim zaščitnim faktorjem in nosimo oblačila, ki ščitijo pred soncem. Pomembno je tudi, da se zavedamo okolice: na vodi nismo sami, pozorni moramo biti na plavalce, druge na supih, v čolnih, da se izognemo morebitnim trkom in poškodbam. Preden se z desko zaženemo v vodo, se pozanimamo, ali je supanje tam sploh dovoljeno.

Uporabljajmo primerno desko in veslo glede na svojo težo in višino. Redno preverjajmo opremo, saj lahko morebitne poškodbe ali obraba vpliva na našo varnost.