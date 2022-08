Za Mariborovo evropsko jesen tudi prvi gol

Najmanj 2,94 milijona evrov in največ 3,63 milijona je razlogov, zakaj je pred slovenskim nogometnim prvakom ključno obdobje sezone. Maribor bo drevi v Ljudskem vrtu (20.15) v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo gostil HJK Helsinki, tekmeca z veliko slabšim evropskim ugledom, a večjo vrednostjo moštva v milijonih evrov: 8,73: 9,20. Povratna tekma bo čez teden dni.

Še ena evropska jesen v katerem koli tekmovanju, denarno manj donosni konferenčni ligi ali bolj donosnejši evropski, je končni cilj poletnega popotovanja po evropskih stadionih vijoličnega tabora. V njem sicer optimizem toliko ne presega pesimizma, da bi pod Kalvarijo vladala evforija.

Če Mariborčani preskočijo Fince, bodo še najmanj šest tekem v evropskem ritmu, če jih ne bodo, jih čaka še ena priložnost: za konferenčno ligo se bodo potegovali morda še drugič z beloruskim prvakom, ki so ga izločili v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, Šahtjorjem. Ali romunskim prvakom Cluj.

Slovenski šampioni imajo neprecenljive izkušnje podobnih bitk, ki bi lahko odločilno nagnile jeziček na tehtnici na njihovo stran. Pri čemer bo zelo pomembno, kako so prebrali Fince, ki so pokazali dva obraza: enega rezultatsko uspešnega proti latvijskemu prvaku Rigi in drugega klavrnega proti češkemu prvaku Viktorii.

»Visok poraz proti Viktorii ni bil realnost,« je odgovoril kar trener Mariborčanov Radovan Karanović, ki je dal vedeti, da je HJK dodobra prebral, in o tekmecih še povedal: »Ne igrajo le na dolge žoge, so gibčni in iščejo globino.«

Toda Karanović ima v tem trenutku večje težave s tem, kaj sploh zmorejo njegovi fantje.

»Nekaj samozavesti smo izgubili po porazu s Šerifom in Koprom. Toda to je preteklost, pred nami so tri tekme, še ligaški derbi in povratna,« je moštveno stanje duha razkril najpomembnejši člen v zvezni vrsti Jan Repas, ki se je pred dvobojem dogovoril še za podaljšanje pogodbe z vijoličnimi.

Karanović je v položaju, v kakršnem še nikoli ni bil. S svetlobno hitrostjo se naenkrat srečuje z vsem, s čimer se drugi kolegi skozi daljše obdobje. Z igro in izbiro taktičnih različic, s selekcijo igralcev ...

Najprej o prvem. »Želja je, da z igro kratkih podaj prihajamo do zaključnih akcij. Doslej nam igra naprej ni šla od nog, bolj neposredni moramo biti, a hkrati tudi pazljivi. Nočem alibi nogometa, želim, da s posestjo narekujemo igro,« je razkril obrise igre, za katero želi, da bi jo vsilili tekmecem in bili pri tem še nevarni. A le z enim razpoloženim napadalcem bo težko.

»Roko Baturina ne zmore vsega sam,« je priznal in se že usmeril na drugo tanko področje. »Po navadi je bila ekipa v tem obdobju že bolj uigrana. A to je stvar za športnega direktorja. Pomembno je, da smo zelo motivirani, in pričakujem tudi odziv navijačev,« ve, da bi še kako prav prišel 12. igralec v Ljudskem vrtu, kjer Maribor v Evropi v tej sezoni še ni prejel gola. Ni ga tudi zabil.

»Igramo dve tekmi, zelo pomemben je izhodiščni položaj. Ne smemo izgubiti,« je Karanović nakazal, da bi lahko bila podobna tekma, kot je bila proti Šahtjorju in Šerifu.