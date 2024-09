Velika posavska ohcet: Robert Petan je oddan (Suzy)

Mojster smeha in komičnih viž Robert Petan je že spomladi govoril, da načrtuje skok v zakon, vendar so le najbližji vedeli, da se bo to zgodilo že zelo kmalu. Z Majo Weiss, s katero si že več kot desetletje delita tako oder kot posteljo, sta pred dobrim letom rezervirala dvorano v hotelu Term Čatež in še nekaj prostorov, na katere ju vežejo lepi spomini, nato sta pripravila še vse ostalo za veliko posavsko ohcet.

Nanjo sta sredi avgusta povabila družino in prijatelje in pripravila tako zabavo, da se bo o njej še dolgo govorilo. Vse skupaj jima je uspelo dobro skriti pred radovednimi novinarji in doseči, da svatje, med katerimi je bilo veliko znanih obrazov, utrinkov s poroke niso delili po družabnih omrežjih. Obred je bil v dvorani Glasbene šole Brežice, kjer sta prvič skupaj nastopila in kjer je Robi Majo lani tudi zaprosil. Sledilo je rajanje do jutra in medeni tedni. To soboto pa bo s prstanom že del oddaje Kaj dogaja?!