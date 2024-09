V Kopru shoda nasprotnikov in zagovornikov splava (VIDEO)

Zavod mreža za življenje in enakopravnost je danes organiziral prvega od treh za letos predvidenih Pohodov za življenje. Dogodek se je odvil v Kopru pod geslom Vsak nerojeni otrok je človek, po oceni organizatorja pa se ga je udeležilo tisoč ljudi. Sočasno je v mestu potekal tudi shod zagovornikov splava Za avtonomijo naših teles.

Udeleženci Pohoda za življenje so se danes zbrali v Taverni, nato pa so se sprehodili po koprskih ulicah do stolnice in nazaj. Med drugimi sta zbrane nagovorila zakonca Tina in Aljoša Sabadin, ki sta popisala svojo osebno izkušnjo, so sporočili organizatorji.

»Na Pohod za življenje v Koper smo prišli, ker si želimo celi Sloveniji, tudi Primorski, sporočiti, da je vsako življenje vredno, da je otrok človek že od spočetja in da si vsaka mama zasluži več od splava, pomoč obstaja,« je v Kopru dejala koordinatorica pohoda Urša Cankar Soares.

»Pohode za življenje organiziramo zato, da prinesemo upanje vsem posameznikom, ki se znajdejo v stiski. Če ljudje ne vedo, da imajo izbiro, se zanjo težko odločijo. Resnična svoboda je mogoča šele, ko poznamo vse možnosti in se lahko v polnosti odgovorno odločamo za svoja dejanja,« organizatorji navajajo tudi na svoji spletni strani.

Protestno so se v Kopru zbrali tudi zagovorniki ohranitve pravice do splava iz različnih društev, ki so pripravili shod Za avtonomijo naših teles. »Splav je nujna pravica žensk. /.../. Tukaj se ni nič za pogajati, niti za pogovarjati. Moramo vztrajati, ker je bila ta pravica težko priborjena, ženske so zaradi tega tudi umirale,« je danes poudarila predstavnica študentskega društva Iskra Jerica Peric.

Oba dogodka sta minila mirno, brez incidentov. Po poročanju Primorskih novic se je Pohoda za življenje udeležilo nekaj sto ljudi, po oceni organizatorja tisoč, shoda Za avtonomijo naših teles pa okoli sto.

Zavod mreža za življenje in enakopravnost bo v prihodnjih dveh tednih pripravil še dva Pohoda za življenje, in sicer v Mariboru in Ljubljani. Te dni je njihove shode s pismom podprl tudi predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. Pohodi za življenje v Sloveniji potekajo šesto leto zapored, v Kopru so se zbrali prvič.