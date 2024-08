V Grčiji se borijo s številnimi gozdnimi požari, nad Atenami gosti dim (VIDEO in FOTO)

V Grčiji so se danes borili s številnimi gozdnimi požari, ki so izbruhnili v zadnjih 24 urah. Sedem jih je po navedbah tiskovnega predstavnika grških gasilcev še vedno aktivnih, med njimi dva v okolici Aten. Nad grško prestolnico se zato dviga gost dim, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je novinarjem še povedal tiskovni predstavnik gasilcev, so do popoldneva pogasili 33 od 40 požarov, ki so se razplamteli v zadnjih 24 urah. Še vedno pa se borijo s sedmimi požari. Gašenje otežujejo visoke temperature in močan veter.

Med njimi sta dva v okolici Aten, zaradi katerih se nad grško prestolnico vije gost dim.

V mestu Varnavas 35 kilometrov severno od grške prestolnice požar gasi več kot 190 gasilcev, ogenj pa je pozno popoldne zajel hiše. Drugi požar, ki je izbruhnil v nedeljo popoldne na gozdnatem območju pri kraju Megara v zahodni Atiki in sprožil evakuacijo, je bil delno omejen.

FOTO: Michalis Karagiannis Via Reuters

Zaradi visokih temperatur, sunkov vetra in suše za polovico Grčije velja opozorilo o visokem tveganju za požare.

FOTO: Kostas Tzoumas Via Reuters