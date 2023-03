Trinajstletnik posnel prvo skladbo

Lukas Gumilar iz Murske Sobote je nedavno posnel svojo prvo avtorsko pesem z naslovom Hvala za vse, za katero je melodijo skomponiral Gašper Marič, besedilo je Lukas napisal sam, pri aranžmaju pa je trinajstletniku, ki diatonično harmoniko igra šest let, pomagal Denis Pozderec. Lukas obiskuje šesti razred diatonične harmonike na Glasbeni šoli Beltinci, njegov mentor pa je Dejan Raj.

Na letošnjem 16. Avsenikovem tekmovanju v Begunjah na Gorenjskem si je priigral zlato priznanje.

Igranje harmonike mu ne pomeni le razvedrila v prostem času in veselja, če mu prisluhne kakšna vesela družba, temveč se že od začetka udeležuje tudi različnih domačih in mednarodnih harmonikarskih tekmovanj, na katerih pobira najvišje lovorike. Prvega tekmovanja se je udeležil v sosednji Avstriji, na pokalu Rutar, kjer je v kategoriji junior zasedel prvo mesto. Prav tako je sodeloval na Zlati harmoniki Ljubečne, kjer je prejel zlato plaketo, bil pa je tudi v Sodražici, na Štajerski frajtonarici, Šaleški harmoniki v Topolšici in drugod. Maja lani si je na mednarodnem tekmovanju Pannoniaccordion priigral naziv najperspektivnejši pomurski harmonikar. Zlato priznanje si je s 97,33 osvojene točke priigral tudi na letošnjem 16. Avsenikovem tekmovanju v Begunjah na Gorenjskem.

Lukas Gumilar je najperspektivnejši pomurski harmonikar, ta naziv je pridobil maja lani. FOTO: osebni arhiv

Trinajstletnik iz Murske Sobote, ki ga glasba navdušuje od mladih nog, pravi, da harmoniko vzame v roke prav vsak dan. Obvlada tudi klavir, zanimajo pa ga še bas kitara, kahon, ukulele, bariton in drugi inštrumenti. A na prvem mestu za zdaj ostajata diatonična harmonika in narodno-zabavna glasba nasploh. Tudi zato, ker je to, kot pravi, naša, ljudska, slovenska glasba, ki opeva preproste ljudi. A ne narodno zabavno glasbo, na harmoniko rad zaigra tudi druge zvrsti, ki jih priredi kar sam.

Želja, da bi posnel avtorsko skladbo, je v njem zorela že kar dolgo, zato se je decembra še toliko bolj razveselil njenega izida, opeva pa to, kako z glasbo razveseljuje vse okoli sebe, tudi svojo mlajšo sestro Laro, ki se mu je pridružila pri petju. Hvaležen je za vso podporo, ki mu jo daje njegova družina, ki je nanj seveda ponosna, prav tako pa Gašperju Mariču, ki ima največ zaslug, da je ta glasbeni projekt ugledal luč sveta.