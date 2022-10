Tožita tovarno, ker špageti niso bili italijanski

V ZDA je bila vložena precej nenavadna tožba. Ameriška zakonca Matthew Sinatro in Jessica Prost namreč tožita podjetje Barilla, enega najbolj znanih proizvajalcev testenin, v tožbi pa zatrjujeta, da sta lani kupila tri škatle testenin, misleč, da so proizvedene v Italiji in iz italijanskih sestavin, vendar sta bila pri tem zavedena. K temu ju je navedel predvsem napis na embalaži, da gre za najbolj priljubljene testenine v Italiji, ob katerem je narisana italijanska zastava.

Želela sta italijanske špagete, jedla sta ameriške. FOTO: Getty images

Vendar vseh vrst špagetov in makaronov, ki jih podjetje prodaja v ZDA, ne izdelujejo v Italiji, ampak daleč stran, v ameriških zveznih državah Iowa in New York. Prostova in Sinatro v tožbi zdaj zatrjujeta, da ne bi kupila dveh škatel špagetov in ene angelskih laskov, če bi vedela za njun izvor, zanje sta se odločila na podlagi tega, da je v Italiji žito durum, iz katerega izdelujejo testenine, mnogo boljše in bogato s proteini.

V podjetju proizvajalca na tožbo odgovarjajo, da je povsem neutemeljena, saj da je na embalaži povsem pravilno zapisan izvor vseh sestavin za njihove izdelke in tudi, da so jih proizvedli v ZDA, in ne v Italiji. »Zelo smo ponosni na naše italijansko poreklo in znanje, prav tako na globalno kakovost naših izdelkov tako v ZDA kot drugje po svetu,« so zapisali v svojem sporočilu za javnost in sodišče zaprosili za zavrnitev tožbe.

3 škatle testenin sta kupila in zdaj tožita podjetje.

A sodnica Donna M. Ryu je njihov zahtevek zavrnila, med drugim je navedla, da so napisi o izvoru sestavin na embalaži komaj čitljivi. Sodni proces, ki sta ga sprožila ameriška zakonca po nekaj evrov vrednem nakupu treh škatel testenin, se nadaljuje, proizvajalca pa lahko čakajo še druge podobne tožbe in v tem primeru milijonske odškodnine.