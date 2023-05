Tek na Lisco kljub dežju obarvan s smehom, tekačev s pohodniki samo 52 (FOTO)

Letošnji gorski tek na Lisco, ki ga pod vodstvom Pavleta Drobneta organizira društvo Berglauf, je bil podoben prvemu, tistemu izpred 32 let. Takrat se je na blatno in razmočeno progo podalo 47 tekačev, letos jih je bilo še nekoliko manj. Krivec je bilo slabo vreme, saj je že od jutra deževalo, bila je gosta megla, za nameček pa je na Lisci bril hud veter.

Ni nas bilo veliko, smo bili pa tisti najbolj pogumni in najbolj neumni ali pa oboje skupaj.

»To niso tekači, temveč tekoči,« se je pošalil eden od obiskovalcev. »Ni nas bilo veliko, smo bili pa tisti najbolj pogumni in najbolj neumni ali pa oboje skupaj,« je komentiral Peter Pavlovič, ki je v svoji kategoriji osvojil prvo mesto. Organizator Drobne je bil sicer vidno razočaran. Tekačev je bilo 40, bilo je nekaj pohodnikov, tekli pa so tudi otroci. »Vseh naštetih je bilo 52. Leta 2011 je bilo samo tekačev na dobrih osem kilometrov dolgi progi z Orehovega na Lisco kar 198,« je razočaran organizator, ki se je nadejal precej večje udeležbe in je pripravil več medalj, spominskih majic in malic, ki jih prejmejo udeleženci za pičlih 12 evrov startnine.

13-letnica je bila četrta

Z zahtevno gorskotekaško preizkušnjo je s časom 42:29 najhitreje opravil Lucijan Zalokar, član Atletskega kluba Kladivar Celje. Kljub slabemu vremenu je bil njegov čas slabi dve minuti boljši od lanskega zmagovalca, Uroša Avguštinčiča (ŠD Fratko), ki je tekel tudi letos in osvojil drugo mesto. Tretji je bil Matija Maglica (AK Brežice). Pri ženskah je bila prva Aja Kozinc z Dvora s časom 50:55, druga Klavdija Korelec iz Dobrniča, tretja pa Urška Lamovec iz Ljubljane. Najmlajša udeleženka teka, 13-letna Teresia Gregoršanec z Bizeljskega, je bila četrta.

42 minut in 29 sekund je bil čas zmagovalca.

V starostnih kategorijah so pri moških zmagali Matija Maglica, Lucijan Zalokar, Matej Mihelin, Uroš Avguštinčič, Jure Močivnik, Peter Pavlovič, Silvester Rak, Igor Stošič, Bojan Galin in Janez Žitnik, pri ženskah pa Teresia Gregoršanec, Klavdija Korelec in Aja Kozinc. Na Lisci so se odvili tudi otroški teki, na katerih so zmagali Aleks Korošec Levačič, Luka Okiljević, Ana Labaš, Valentin Gregoršanec in Ana Podlogar.

Sevniški Škoti

Najboljši so dobili medalje in pokale, poseben pokal pa so si prislužili sevniški Škoti. Štirje prijatelji, Jernej Klinc in Danijel Kumar iz Račice pri Loki, Jože Šircelj z Orehovega in Janez Kužnik iz Radeč, so namreč tekli v kiltih. Pomislili bi, da so se v ta oblačila odeli zaradi dežja, saj je na Škotskem dež stalnica, a je bil razlog drugačen. Jože Šircelj, ki je napisal že več knjig, je namreč eno od njih posvetil prijatelju Jerneju, naslov pa je Macklinchy. Dogajanje je postavljeno na Škotsko, kjer naj bi glavni junak Adam, pri tem je imel v mislih Jerneja, pasel ovce in s prijateljema zvaril zmagovalni viski z imenom Macklincy. Knjiga, ki je opremljena s fotografijami Škotske, je izšla tudi v angleškem jeziku.

Najboljša sta ponosno dvignila pokal. FOTOGRAFIJE: Nada Černič Cvetanovski

Z nastopom v kiltih so tekači promovirali Šircljevo knjigo, ki je sicer redni udeleženec gorskega teka na Lisco. S tekom so podprli tudi organizatorja Drobneta, ki kljub razočaranju napoveduje, da gorski tek ostaja, in se ob tem zahvaljuje vsem zvestim prostovoljnim sopotnikom, še posebno Ivanu Podlogarju z Jablanice, ki že 32 let vozi prvo spremljevalno vozilo na progi. »Drugo leto bo 33. tek: 33 je Kristusova doba, zato pogumno naprej!« pravi organizator in že zdaj vabi tekače, tekoče, Škote in vse druge.

Kot pravi Peter Pavlovič, so tekli najpogumnejši.

Dež jim ni spral nasmeha z obraza.