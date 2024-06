Na njenem čelu je 44-letni Mariborčan Slavko Vinčić, v vlogi pomočnikov sta se znašla Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Rade Obrenović in Jure Praprotnik sta na rezervnem seznamu, kar pomeni, da opravljata vlogo četrtega sodnika ali pomočnika v sobi za VAR. Za Štajerca, ki ga v sodniških krogih izjemno cenijo, to sicer ni prvo evropsko prvenstvo. Pred štirimi leti se je kot glavni sodnik izkazal na treh tekmah, njegovi začetki na Euru pa segajo v leto 2012, ko je pomagal Damirju Skomini. Za seboj ima že bogato kariero, saj je sodil na dveh tekmah na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju in ka...