Razstrupite se z redkvico

Zgodnja pomlad je pravi čas za (rdeče) redkvice: niso le hrana, že od rimskega imperija slovijo tudi kot zdravilo, odlične so denimo za čiščenje krvi in ledvic, stari Grki so jih tako oboževali, da so jih na zlatih pladnjih darovali bogovom.

Polne so vlaknin, vitaminov C in A pa B1, B2 in niacina, folne kisline, kalija, magnezija, kalcija, železa. Pripisujejo jim antibakterijsko in protiglivično delovanje. Nekaj raziskav je pokazalo, da vsebujejo sestavine, ki so borke proti raku, zlasti debelega črevesa.



Z uživanjem redkvic stimulirate delovanje jeter in žolčnika. Foto: Guliver/Thinkstock

Jedli naj bi jih vsi, ki trpijo za (kroničnim) bronhitisom, kašljem, vnetjem sinusov ali astmo, saj preprečujejo oziroma blagodejno vplivajo na zamašen nos in dihalne poti. Pomagajo pri nastajanju rdečih krvničk. Tudi ljudem, ki imajo srčno-žilne težave, koristijo, saj nižajo holesterol, nadzorujejo krvni tlak in nivo sladkorja v krvi. Z njihovim uživanjem stimulirate delovanje jeter in žolčnika, čistite kri, preprečujete zaprtje, saj zaradi vlaknin pospešujete prebavo, posledično pa preprečujete hemoroide. Ne čistijo le ledvic, ampak preprečujejo tudi vnetje urinarnega trakta. Ker vsebujejo le malo kalorij, a kljub temu uspešno potešijo lakoto, so idealen prigrizek za vse, ki bi se radi znebili kakšnega kilograma ali dveh. Redkvice so naravni diuretik, kar pomeni, da odpravljajo presežek vode iz telesa, z njo pa seveda tudi škodljive snovi.Pomagajo pri razgradnji maščob in boljši absorpciji železa iz hrane rastlinskega izvora.So tudi v službi lepote, dobro namreč vplivajo na kožo, ne le notranje, tudi zunanje: zmiksajte jih z malo vode in nanesite na obraz ter malo pomasirajte, sperite z mlačno vodo. Maska je odlično sredstvo za čiščenje in hidratacijo kože, koristila naj bi zlasti pri mozoljih. Sok iz redkvic naj bi bil blagodejni tretma za pike insektov, saj blaži bolečino in oteklino. S sokom naj bi odpravljali tudi prhljaj: nanesemo ga na lasišče, pustimo delovati okoli pol ure in temeljito speremo.Naj redkvica postane princeska spomladanskih krožnikov, če so sveži in mladi, torej ne preveč trdi, lahko pojemo tudi listke.