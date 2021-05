Janša: Ni človek zaradi dela, ampak delo zaradi človeka (VIDEO)

Janša: Ohranili smo 200 tisoč delovnih mest



Štrukelj: Nobena pravica ni bila podarjena sama od sebe

Prvi maj je mednarodni praznik dela od leta 1889. FOTO: Jože Suhadolnik

Predsednik državeje ob prazniku dela nagovoril državljanke in državljane. Ob tej priložnosti se mu je z nagovorom pridružila, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Pahor je čestital državljankam in državljanom in pozval k socialnemu dialogu kot enemu najpomembnejših stebrov uspešnega in pravičnega okrevanja po krizi.Jerkičeva je opozorila na pomen vključujočega socialnega dialoga in posebej izpostavila štiri vidike varnosti, ki so jim ob letošnjem prazniku dela v ZSSS posvetili pozornost: varnost zaposlitve, varnost zdravja pri delu, varna starost in socialna varnost.Današnji mednarodni praznik dela zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida 19 mineva brez množičnih prvomajskih praznovanj. Sindikati so tako že v prejšnjih dneh pozvali k boju za varnejše zaposlitve, varna in zdrava delovna mesta, socialno varnost in dostojno starost. Kljub epidemiji so ponekod ob upoštevanju ukrepov godbe zadonele budnice.Predsednik DZv poslanici ob prazniku dela poudarja, da ta praznik tudi v digitalni družbi ne izgublja svoje zgodovinske pomembnosti. Več kot sto let po delavskem gibanju in bojih industrijskih delavcev za višje mezde in krajši delovni čas - pravic, ki so temelj današnje pravne zaščite delavcev - po mnenju Zorčiča ni vprašanje pravic delavcev nič manj aktualno. Nasprotno. Globalizacija, gospodarski in družbeni napredek, globalno segrevanje, naravne nesreče, gospodarske krize, v zadnjem letu pa tudi epidemija covida 19 nepovratno spreminjajo koncept dela in zaposlovanja, meni.Predsednik vladeje v svoji poslanici zapisal, da »nikdar ne smemo izpred oči izgubiti resnice: Ni človek zaradi dela, ampak delo zaradi človeka. Te besede papežanas še posebej nagovarjajo ob letošnjem prazniku dela, ko so razmere tako na svetovnem kot domačem trgu dela, izzivi gospodarstva in težave, s katerimi se sooča zaradi epidemije, še vedno primerljive le z najtežjimi preizkušnjami v zgodovini človeštva.« Janša je dejal, da je vlada v zadnejem letu naredila vse, da bi bili negativni učinki epidemije na gospodarstvo in delovna mesta čim manjši. Zatrdil je, da je vlada s sbvojimi ukrepi pomoči ohranila preko 200.000 delovnih mest.Navedel je, da je cilj vlade, ki jo vodi, ustvarjanje pogojev, ki bodo zagotavljali vsem za delo sposobnim dostojno delo za dostojno plačilo. »Vsakdo, ki dela, mora zaslužiti dovolj za dostojno življenje, svoje in tistih, ki jih preživlja. Vsako delo, tako v delovnem razmerju kot prekarno, mora imeti pravno zaščito. Dostop do trga dela, izobraževanja in vseživljenjskega učenja, enake socialne zaščite in socialnih storitev za vse zaposlene ne glede na njihovo pogodbo o delu, pravični delovni pogoji, ustrezno izobraževanje, ki mora biti odziv na razmere na trgu dela – vse to so pravice, ki jih je treba zagotoviti zaposlenim tudi v novih pogojih dela. Zavedamo se, da brez uspešnega gospodarstva, vsa naša prizadevanja ostajajo le dobri nameni. Zato je naš največji izziv ta trenutek uspešno gospodarsko, socialno in splošno okrevanje Slovenije,« je poudaril.Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostije poudaril, da bo delo nosilni steber nove realnosti po pandemiji novega koronavirusa. Hkrati po njegovih besedah »vsi ugotavljamo, da je delo velika vrednota in da si velika večina ljudi želi delati in s tem prispevati k skupnemu dobremu«.Jerkičeva je v petek na tradicionalnem prizorišču prvomajskih praznovanj na ljubljanskem Rožniku izpostavila pomen, ki ga ima varnost zaposlitve v vseh svojih oblikah. Varna zaposlitev po njenih besedah pomeni tudi ustrezno plačilo, dostojno delo in trajnost zaposlitve.V Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam so izrazili nasprotovanje vladanju z največjim demokratičnim deficitom v zgodovini samostojne države, pri čemer je cilj po njihovih navedbah demontaža nekaterih ključnih stebrov socialne države. Po pozivu predsednika Pergamalahko le delavstvo na čelu s sindikati ustavi predloge vlade, ki so po njegovih besedah skrajno škodljivi.Tudi po mnenju predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenijeje vloga sindikatov v trenutnih razmerah še bolj pomembna, saj vlada socialni dialog spreminja v farso. Temu se je treba upreti, je poudaril. Pri tem je spomnil, da delavkam in delavcem nobena pravica ni bila nikoli podarjena sama od sebe.