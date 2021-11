Nekaj staršev pred šolami, posredovala tudi policija (FOTO)

Policija je ob današnjem začetku izvajanja samotestiranj na novi koronavirus v šolah preko javno dostopnih medijskih vsebin in z zbiranjem obvestil spremljala dogajanje v okolici osnovnih in srednjih šol ter cepilnih centrov. Na območju celotne države so po doslej zbranih podatkih Generalne policijske uprave ugotovili tri kršitve javnega reda.

Kot so za STA navedli na policiji, večina zbiranj staršev v jutranjem času ob prihodu in oddaji otrok pred šolami ni imela elementov javnega zbiranja, tam kjer je vendarle šlo za javne shode, pa je policija kršitve zakona o javnih zbiranjih, torej organiziranja shoda brez prijave, ugotovila v treh primerih.

FOTO: Marko Pigac

Skupine staršev so se pred šolami zadrževale krajši čas, se pogovarjale s predstavniki šol, predvsem pa so iskali pojasnila o uveljavljanju novih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ob tem so nekateri izražali tudi nestrinjanje z njimi.

Na območju celotne države so doslej ugotovili tri (posamične) kršitve javnega reda, od tega dve na območju Policijske uprave Koper in eno na območju Policijske uprave Maribor.

Pred šolami si se zbirali starši, ki so izrazili nestrinjanje s samotestiranjem

Na mariborski policijski upravi so za STA povedali, da so edino kršitev, pri kateri so izdali plačilni nalog obravnavali pred eno od mariborskih osnovnih šol. Po poročanju Večera se je nekaj nasprotnikov najnovejših ukrepov zjutraj zbralo pred Osnovno šolo Martina Konšaka, okoli 25 pa tudi pred OŠ Tabor I. Nekaj staršev se je v jutranjih urah zbralo tudi na mirnem protestu pred ptujsko OŠ Mladika.

FOTO: Marko Pigac

Na območju Policijske uprave Celje so prav tako zabeležili nekaj zbiranj staršev pred šolami, vendar kršitev javnega reda in miru v nobenem primeru niso zaznali. Kot so ob tem pojasnili za STA, so bili v preteklih dneh z vodstvi šol v rednih kontaktih.

V Celju so zabeležili zbiranje staršev pred štirimi osnovnimi šolami, v vseh primerih se je zbralo okoli 20 staršev, ki so izrazili nestrinjanje s samotestiranjem. Mirna zbiranja so zaznali še na območju policijskih postaj Velenje, Slovenj Gradec, Rimske Toplice in Raven na Koroškem. Povsod je šlo za manjše število staršev, ki so mirno izražali svoje nezadovoljstvo z ukrepi.