Komentar Marka Uršiča: Tacen na tacno

»Voda tokrat ni bila moja zaveznica, pri tej moči in njeni višini ne boš nikoli zmagal, če hočeš kaj storiti na silo. Po navadi so tekme na 15 kubičnih metrih vode, denimo londonska in razne druge proge, tukaj je 200 kubikov, proti tako močni vodi se ne moreš bojevati. Če te želi voda prestaviti, te bo. Škoda, ker jo je spet zagodlo vreme, in upam, da bodo vodilni na zvezi in v državi morebiti pa zdaj dokončno spregledali in naposled ugotovili, da slovensko kajakaštvo potrebuje sodoben center. Ne le objekt, tudi progo, kjer ne bomo odvisni od vodostaja reke in dva dni pred tekmo gledali v nebo, ali bo vode preveč ali je ne bo. To si tudi zaslužimo na podlagi rezultatov in že skrajni čas je, da nekaj storijo,« je po ponesrečenem finalnem nastopu na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu menil slovenski kajakaš Peter Kauzer. In dodal: »Kvalifikacije so bile za zadnjih dvajset tekmovalcev nepoštene, glavni sodnik bi moral ustaviti tekmo in dati naravnati vratca. To ni bil način, ni pošteno do drugih, nekateri smo se prebili v finale, nekaj se jih ravno zaradi pogojev na progi ni.«

Ljubljana bi lahko imela sodoben 50-metrski pokriti bazen že leta 1973.

Nova evropska prvakinja v kajaku, Poljakinja Klaudia Zwolińska, pa je denimo menila: »Rada imam progo v Tacnu, res je specifična. To je slalom starega sloga, to imam rada. Ne maram uporabljati moči, naj nosi voda.«

Državne in mestne starešine, dajmo naposled že zgraditi moderno središče za kajak in kanu, ali pa bo prej za znanstvenofantastične zimske olimpijske igre treh dežel leta 3002 zgrajena proga za bob v Kranjski Gori? Ne »manjka« le denarja, tudi pameti. Ne mi govoriti, da Ljubljana, edino od evropskih glavnih mest, nima modernega pokritega 50-metrskega bazena, torej olimpijske velikosti. Lahko bi ga imela že leta 1973! To pomnimo, saj smo bili na otvoritvi pokritega bazena v Tivoliju. A ta je bil zasnovan in nato zgrajen z veliko »lepotno napako«. Dolg je bil 33 metrov, ni bil za plavalna tekmovanja in trening vrhunskih plavalcev, temveč kvečjemu za vaterpolo. Zdaj je tivolski bazen pregrajen, en bazen je dolg 25 metrov, »preostanek« je druga »kopalna kad«. Prosto po Valentinu Vodniku: bo Ilirija (tudi bazensko) oživljena?