Pretresljiva zgodba slovenske voditeljice: Ko se je zbudila iz kome, je sledil šok

Kako zahrbten je virus covid-19, je na svoji koži izkusila tudi priljubljena televizijska voditeljica na Televiziji Slovenija Darja Korez Korenčan. Za N1 je spregovorila o svoji pretresljivi izkušnji s covidom-19. Okužila se je marca, kljub temu da se je držala vseh ukrepov in delala od doma.

»Covid-19 me je udaril kot strela z jasnega. Dobila sem vročino, izmenično me je tresla mrzlica, predvsem pa sem postajala zelo oslabljena, komaj sem stala na nogah. To se je dogajalo dober teden, stanje se je slabšalo, potem sem se šla testirat in bila pozitivna,« pripoveduje Korezova. Kmalu so jo odpeljali v bolnišnico, na intenzivno nego, in jo priključili na ventilator, saj je imela zelo močno pljučnico.

Ostala brez prstov na roki

Dejstvo, da je končala na intenzivni negi, ni bilo najhujše, kar se ji je zgodilo. Na njeni desni roki je med vstavljanjem katetra prišlo do radialne zapore. »Kateter so nato hitro odstranili, toda to ni spremenilo dejstva, da so začeli prsti počasi temneti. Takrat sem bila še pri zavesti.« Po šestnajstih dneh umetne kome se je zbudila s povito roko in izvedela, da so ji morali zaradi zapletov amputirati vseh pet prstov desne roke.

Voditeljici, ki pravi, da je vedno živela zdravo in nikdar ni bila hudo bolna, se je tudi po prihodu iz bolnišnice življenje postavilo na glavo. Ker je desničarka, se je morala navaditi uporabljati levo roko, obiskuje tudi logopedinjo in dela vaje za glas. Utrpela je hude posledice, a glede okrevanja ostaja nadvse optimistična.