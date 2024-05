Kako pravilno sklanjamo športne klube in ekipe

Z več koncev nas je dosegla želja bralcev, da bi si razjasnili pravila za sklanjanje športnih klubov. Tudi športni navdušenci so občutljivi za jezik, in to ne samo, ko igra njihov klub.

Jezikoslovci opazujemo jezik, in ko se v rabi pokaže pravilo, se zapiše v priročnik. Če pogledamo vse različice sklanjanja športnih klubov, se zdi, kot da smo še daleč od tega. Tako da je tudi to ena od tem, za katero ne moremo reči, da je samo nekaj prav in vse drugo narobe.

Najdemo vse:

Igra pri Union Olimpiji/Unionu Olimpiji/Unionu Olimpija.

Vsem nejasnostim se izognemo, če imamo čas in prostor, da spredaj dodamo klub, ekipa, moštvo: Igra pri klubu Union Olimpija.

Pa največkrat nimamo ne enega ne drugega. Korpus pokaže, da v rabi prevladuje pri Unionu Olimpiji.

Poglejmo v pravopis: »Če lastno ime sestoji iz besed, ki se slovnično ujemajo, se sklanja v obeh (vseh) delih.« Primer je Smelta Olimpije.

Jasno in glasno, zakaj potem toliko različic?

To je bilo zapisano pred desetletji. Takrat smo se v naši časopisni hiši držali pravila, da se klub sklanja, sponzor pa ne: V Geoplin Slovanu so dobili okrepitve. Pa smo še vedno srečevali: Govorili so s prvim strelcem Geoplina Slovana. Oziroma se je tu uveljavilo slovnično ujemanje.

Po osamosvojitvi države je v poplavi novih podjetij, ki so sponzorirala klube, v jeziku nastala zmeda. Denimo Košarkarski klub Kansai Helios Domžale, Hokejski klub Sij Acroni Jesenice, Odbojkarski klub Kamnik Calcit Volley: sponzor je Calcit, volley je odbojka, klub Kamnik – zveza od uporabnika zahteva širšo razgledanost. Pri skladenjski rabi tako sestavljenih imen težko predvidimo, katera sestavina je sklonljiva, je jedro besedne zveze. Na njihovi spletni strani beremo: Odbojkarice Calcita Volley so premagale Novo KBM Branik. Za jedro so vzeli Calcit. Ime kluba po kraju Branik dojemamo kot neživo, zato brez končnega -a, za bančnega sponzorja spet velja slovnično ujemanje. Zakaj pa ne v primeru Calcita Volleyja? Po navodilu pravopisa naj bi sklanjali oboje. In res srečamo tudi takšno rabo. A ker nekateri drugo sestavino dojemajo kot nejedrno in neujemalno, je ne sklanjajo.

Raba je bolj enotna v primerih, ko je prva sestavina imena kratica, ker jo dojemamo kot neujemalno in je ne sklanjamo: ACH Volley. Sploh pa ne številk: CB24 Tabor Sežana.

V oči pade subjektivnost v navodilu na Jezikovni svetovalnici: kako dojemamo, občutimo sestavine. Glede na to lahko upravičimo katerokoli izbiro. Le bodimo dosledni.

Naslednjič moramo pogledati, kako pišemo člane klubov.

Moni Malovrh, univ. dipl. slov.