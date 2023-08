Najboljša masaža za hrbet je kitajska masaža

Tuina ni mišljena le za sproščanje ali razvajanje, ampak je resna terapija na primer pri športnih poškodbah in kroničnih bolečinah v sklepih in mišicah.

Izvaja jo usposobljen zdravnik tradicionalne kitajske medicine oziroma terapevt, specializiran za masažo tuina. Odlično deluje tudi kot preventiva, saj krepi imunski sistem.

Na splošno vse masaže spodbujajo krvni obtok, zmanjšujejo zastajanje tekočin, obnavljajo in zdravijo poškodovana mehka tkiva in popravljajo deformacije ter nenormalne položaje kosti in mišic. Vplivajo tudi na fiziološke funkcije, patološko stanje telesnih tekočin, ravnotežje v telesu in psihično ravnovesje.

Kaj tuina zdravi?

V tradicionalni kitajski medicini se tuina uporablja predvsem za zdravljenje poškodb hrbta, ki nastanejo zaradi obremenitev ali nepravilnih gibov, za zdravljenje nategnjenih mišic, vnetih vezi, mišic, sklepov in živcev. Odlična je za zdravljenje išiasa. Z njo se zdravita ali lajšata tudi revmatizem in artritis. Zelo priporočljiva je za zdravljenje zvinov in drugih športnih poškodb. Ljudje jo uporabljajo za preventivo in sprostitev.

O razliki med zahodno in kitajsko medicino

Tradicionalna kitajska medicina je eden treh najpomembnejših medicinskih sistemov na svetu, ki se je začel razvijati na Kitajskem že pred 4000 leti in se danes v veliko državah pravzaprav odlično dopolnjuje z zahodno ali klasično medicino. Tradicionalna kitajska medicina poskuša celostno reševati zdravstvene težave in odpraviti vzroke, zaradi katerih je bolezen nastala, in ne samo zdraviti simptomov.

Po njeni teoriji se bolezen pojavi zaradi porušenega ravnotežja v telesu. Zdravje je dinamična zadeva in se pri vseh ljudeh vsak dan znova vzpostavlja, bolj ali manj uspešno. Zaradi različnih dejavnikov, zunanjih ali notranjih (klimatske spremembe, epidemije, poškodbe, stres, čustva, nepravilna prehrana), se v telesu pojavljajo presežki ali primanjkljaji, kar privede do bolezni, tudi bolečin. Zato si tradicionalna kitajska medicina prizadeva uravnotežiti delovanje celotnega človeškega sistema, odkriti vzrok težav, in ne samo pozdraviti posledic.

S terapijami, kot sta masaža tuina ali akupunktura, se doseže prav to, saj se vzpostavi boljši pretok krvi in energije na bolečem predelu, kar pospeši samozdravilne procese in zmanjša ali celo trajno odpravi bolečine. Telo se samo pozdravi, mi mu le pomagamo izboljšati možnosti, da to naredi.

Metode zdravljenja v kitajski medicini – kako poteka

V centrih tradicionalne kitajske medicine največ uporabljajo akupunkturo, masažo tuina in akupresuro, pa tudi vakuumske kozarce ali ventuze. Kitajski zdravniki vedno najprej naredimo diagnostični pregled in načrt zdravljenja, na primer pri akutnih bolečinah se najprej izvaja akupunktura, pri kroničnih pa tuina.

Pri tej masaži zdravnik pritiska, gladi ter gnete mišično tkivo, vezi in tudi meridiane (energijski kanali v telesu) oziroma določene točke na teh meridianih, saj sprožijo močan pretok energije v določenem delu telesa. Gre za učinkovito masažo, pri kateri se mehčajo in »razbijajo« posledice poškodbe – zastajanje krvi, oteklina … Podobno deluje akupunktura, vendar bolj na ravni pretoka energije.

Izrek, ki je alfa in omega kitajske medicine: kjer ni pretoka, so bolečine – kjer se pojavi bolečina, ni pretoka. Ventuze pa so nekakšni kozarčki, ki jih zdravnik z vakuumom namesti na predel poškodbe in učinkujejo podobno kot masaža tuina, saj izboljšajo prekrvavljenost in okrevanje poškodovanega predela.

In po terapiji?

Učinki zdravljenja so navadno opazni še šest mesecev ali dlje od prekinitve terapije, bolečina pogosto celo popolnoma popusti, kar je seveda odvisno od težave in od bolnika. Navadno se stanje dolgoročno izboljša po šestih do dvanajstih obiskih, število terapij pa je odvisno od težave, njenega trajanja in bolnikove telesne zgradbe.

Diagnostični pregled

Pri zdravljenju bolečin v križu se zanašamo na klinične preiskave, predvsem na rentgenske slike, pri ugotavljanju vzroka za težave pa upoštevamo vse bolnikove znake, ki so povezani z bolečino, pa tudi take, ki na prvi pogled niso v neposredni zvezi z boleznijo. Vedno postavimo toliko vprašanj, da se seznanimo z vsemi vidiki bolnikovega življenjskega sloga. V naši medicini je pomemben prav vsak simptom, saj je le tako mogoče dobiti širšo podobo o nastanku težave in predpisati najprimernejšo terapijo.

Kot rečeno, bolečina nastane, ko je oviran pretok energije v telesu. Zato je pri bolečinah ključno, da poskrbimo za neoviran pretok energije, ki lahko zastane kjer koli v telesu. Pri tem razlikujemo med bolečinami, ki nastanejo zaradi nepretočnosti čija, in med tistimi, ki nastanejo zaradi zastajanja krvi. Kaj povzroča ta zastoj? Ob katerih meridianih se pojavlja bolečina? Odgovori na ta vprašanja določajo vrsto zdravljenja.

Kaj povzroča nepretočnost in bolečine?

Nepretočnost čija povzroči rahle bolečine, neprijeten občutek in občutljivost predela, intenzivnost in lokacija bolečine pa se spreminjata. Tovrstne bolečine pogosto nastanejo ob velikih čustvenih pretresih ali šoku. Za zastajanje krvi je značilna ostra, zbadajoča bolečina z otekanjem na enem mestu.

Bolečina lahko nastane tudi zaradi oslabelosti čija in zastajanja krvi hkrati. V tem primeru bolečina ni močna, vendar traja dalj časa, značilno je, da se po počitku navadno poslabša, po gibanju pa omili. Če imamo šibko kri glede na sistem kitajske medicine, se rado primeri, da je bolečina ponoči močnejša, saj je zaradi prenapornih dnevnih dejavnosti v telesu premalo krvi, poleg tega je cirkulacija krvi ponoči slabša.

Kdaj masaža tuina ni primerna?

Znanstveno je dokazano, da je terapevtska masaža odlična za dolgoročno lajšanje bolečin v križu in boljša rešitev kakor protibolečinska zdravila. Pacientom z bolečino v križu svetujejo, da najprej opravijo preiskave, ki izključijo možnost osteoporoze. Predlaga se, naj prosijo bližnjega, da jim bo redno masiral točke za lajšanje akutnih bolečin.

Če bolnik nima dodatnih bolečin zaradi masaže, mu pritiskamo in drgnemo ves predel križa in križnice. Poskusimo tudi s toplimi obkladki. Kar zadeva prehrano, svetujejo živila, ki krepijo ledvično esenco ali džing in ledvično energijo jin. V kitajski medicini vsak organ »vlada« enemu tkivu v telesu, kostem vladajo ledvice oziroma ledvična energija.

Za džing: mandeljne, orehe, alge, kokošje meso, jajca, jetra, sveže mleko, gelee royal, sezamovo seme, artičoke in kostni mozeg. Seveda je najpomembnejši urejen življenjski slog. Če živimo uravnoteženo, imamo močno kri in energijo či, ki dobro tečeta po telesu in ne zastajata, smo tudi vedrejši in naš organizem je močnejši. Za ledvično energijo omenjajo še to, da se s starostjo zmanjšuje, zmanjšuje pa se tudi zaradi preobremenjenosti, stresa, premalo zdrave hrane in preveč seksa!