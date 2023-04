Po poškodbi – kako se vrniti?

Ne zgolj za prave športnike, tudi za rekreativce je »biti poškodovan« strahotna besedna zveza in tako rekoč popolna nočna mora. Biti poškodovan pomeni biti brez vadbe, ne hoditi na tekmovanja in se počutiti poraženega, ni res? Vendar pravijo, da te tisto, kar te ne podre, naredi še močnejšega, kar se sliši čudno in spominja na neke grozne čase iz zgodovine, a med poznavalci velja, da lahko izzivi, s katerimi se poškodovanci srečajo med rehabilitacijo in okrevanjem, na koncu prinesejo celo večji napredek, kot bi ga bili deležni sicer.

Ne, ne farbamo vas – za uspešno vrnitev v rekreativno vadbo je zagotovo treba slediti nekaterim priporočilom.

Ugotovite, kaj vam je

Pojdite k zdravniku. Treba je poznati razliko med »biti poškodovan« in »trpeti zaradi poškodbe«. Velikokrat po poškodbi moško vstanemo in odkorakamo, tudi če nas zelo boli. Da je človek poškodovan, ugotovi tako, da je bolečina vse hujša, da se ne neha in da stanje postaja vse slabše. Bolečina je prvi znak, da je v naši kinetični verigi nekaj narobe. Tako v praksi velja reklo, da sicer lahko odkorakaš iz »muskelfibra«, iz resnične bolečine pa ne.

Razumeti, kaj se je zgodilo

Kako smo se poškodovali, zakaj? Če vemo, zakaj se je to zgodilo, nam bo to v veliko pomoč pri rehabilitaciji, predvsem pa v prihodnje ne bomo ponovili iste napake. Poznavanje vzroka nas bo tudi psihično okrepilo, saj je znano, da lahko stanje, ko smo poškodovani, močno načne samozavest.

Bodite pod nadzorom

Poslušajte svojega zdravnika in sledite navodilom, ki vam jih daje. Tudi fiziolog, terapevt ali osebni trener vam lahko pomaga, da se znebite slabih gibalnih vzorcev, morebitne mišične neskladnosti, vse zato, da se ne bi spet poškodovali.

Napolnite svoje telo

Pravilna prehrana in hidracija sta za okrevanje ključni. Močno svetujemo, da se prej posvetujete s strokovnjakom. Ja, in zdravnik naj bo! Ne iščite odgovorov na spletu! Biti stran od alkohola, sladkorja in bele moke pa prav tako pomaga.

Vztrajajte

Tudi ko se počutite bolje in se vam zdi, da ste že OK, se še vedno nekaj tednov držite nasvetov zdravnikov. To vam bo pomagalo na novo izgrajevati moč. Opravljati je treba stabilizacijske vaje, krepiti jedro in delati vaje za gibkost. Tudi ogrejemo se lahko pred vabo, po novem recimo s penastim valjčkom.