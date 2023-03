Naj letališče je v Singapurju: med drugim se ponaša s 40-metrskim notranjim slapom

Letališče v Singapurju, Čangi, zeleno zatočišče, ki se promovira kot destinacija sama po sebi, si je ponovno priborilo mesto na vrhu lestvice najboljših letališč na svetu, ki jo vsako leto oblikuje Skytrax na podlagi izbire potnike z vsega sveta, ki ocenjujejo celotno izkušnjo na letališču – od prijave do odhoda.

Čangi je bil osem let zapored na vrhu seznama, lani in predlani ga je premagalo letališče Hamad v katarski Dohi, zdaj pa je spet na vrhu. Ponuja nekaj za vsakogar, pravijo, med drugim se ponaša s 40-metrskim notranjim slapom, vrtom z metulji in kompleksom kinodvoran, pa seveda več kot 280 trgovinami in lokali.

Drugo je že omenjeno letališče Hamad, med prvo peterico so še Haneda v Tokiu, Incheon v Južni Koreji in pariški Charles de Gaulle, med prvo deseterico se potniki uvrstili še letališča v Carigradu, Münchnu, Zürichu, Nariti in Madridu.

Na 18. mestu je mednarodno letališče Seattle-Tacoma, najbolje ocenjeno ameriško letališče, naj afriško je mednarodno letališče Cape Town, letališče v Delhiju je najboljše indijsko in južnoazijsko, najboljše južnoameriško pa El Dorado v Bogoti.