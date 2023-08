Na tem območju bo od 27. in 29. avgusta oviran promet, sporoča policija

V ponedeljek in torek, 28. in 29. avgusta 2023, bo na Bledu potekal 18. Blejski strateški forum, mednarodna konferenca visokih predstavnikov več držav, zato bo ponekod na Gorenjskem občasno povečan in oviran promet.

Posebnega prometnega režima ne bo, ponekod bodo le kratkotrajne zapore prometa

Na določenih mestih bodo promet urejali policisti, vzpostavljene pa bodo kratkotrajne mobilne zapore prometa.

Zaradi številnih varovanih kolon s policijskim spremstvom bo med 27. in 29. avgustom 2023 občasno povečan promet na relaciji Brnik-Bled.

Vse udeležence v cestnem prometu policija poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Kako naj ravna voznik, ko se sreča z vozili s prednostjo oz. spremstvom?

Policijska vozila za spremstvo varovane kolone so označena z rdečimi in modrimi lučmi. Vozniki se morajo ob srečanju s takšnimi vozili ustaviti in se umakniti z vozišča, varovani koloni pa omogočiti neoviran in prost prehod. Na cesti v in zunaj naselja to storijo z ustavitvijo zunaj ceste, na avtocesti pa se pomaknejo na skrajni desni rob voznega pasu. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo-modro lučjo. Taka vozila je tudi prepovedano prehitevati in se jim priključiti.