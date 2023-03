Na območju Golovca bodite previdni, padala bodo drevesa

V gozdu na Golovcu, natančneje ob Poti na Golovec, se danes začenja sečnja dreves. Kot so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije, bo trajala dva tedna. Večinoma gre za tako imenovani omladitveni posek, torej posek za obnovo gozda, delno pa za sanitarni posek oziroma posek poškodovanega in oslabelega drevja.

Ljubljanska območna enota zavoda za gozdove je za posek označila 99 dreves, kar je skupaj približno sto kubičnih metrov lesa. Po navodilih zavoda za gozdove bosta morala biti sečnja in spravilo lesa opravljena tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Omenili so, da bo po poseku nujna ureditev sečišča, gozdnih poti in prometnice na tistem območju.

Zavod obiskovalcem gozda svetuje, naj se v času sečnje in spravila lesa zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov pa svetuje, naj imajo pse na vrvici.