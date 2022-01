»Matej mi je pisal«: znana Splitćanka razkrila, da se je družila z njim

Nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Zadruga Splitčanka Olja Einfalt Mihovilović, znana kot Olja Vampirica, je bila v prijateljskem odnosu s pogrešanim Splitčanom Matejem Perišem, za katerim se je izgubila zadnja sled pred skoraj mesecem dni.

Za Kurir je povedala, da sta se z Matejem spoznala na družbenem omrežju, kjer sta bila v stiku več let, bodisi preko dopisovanj ali telefonskih klicev.

»Mateju so bili všeč moji nastopi . Začela sva se dopisovati. Ob neki priložnosti sva se tudi znašla v isti družbi in se spoznala. Kljub razliki v letih, se mi je Matej zdel izjemno kulturen in odgovoren fant,« je povedala Vampirica.

»Govoril mi je o svoji družini, da živi z mamo in kako izjemno spoštuje očeta. Končal je ekonomijo, a ga je zanimala kemija,« je pojasnila.

Kot pravi, je bil Matej odgovoren in deloven fant. »Poleti je vozil turiste s čolnom in se nikoli ni zgodilo, da bi zamudil v službo, zato sem imela občutek, da je zelo odgovoren. Odkar je izginil, sem v popolnem šoku. Mislim, da v ozadju ni nobene teorije zarote, niti, da bi mu kdo kaj storil, a hkrati ne morem verjeti, da bi skočil v vodo. Da bi na ta način izgubil nadzor nad sabo, je možno le, če se je prepustil prepovedani substanci,« je dejala Olja in nadaljevala: »Njegovi prijatelji so v redu fantje in niso problematični.