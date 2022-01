Srbski mediji trdijo: Matej si je pred izginotjem dopisoval s skrivnostno Hercegovko

V srbskih medijih se je pojavila nova nepotrjena informacija, da je Matej Periš na poti od Splita do Beograda na nekem bencinskem servisu spoznal dekle iz Hercegovine. Z njo naj bi si izmenjal telefonsko številko in si z njo dopisoval vse do trenutka, ko je izginil.

»Matej in njegovi prijatelji iz Splita so v Beograd potovali skozi Zagreb. Tam so najeli kombi in nadaljevali pot proti Srbiji,« poroča Kurir. »Na bencinskem servisu so natočili gorivo in tam spoznali dekleta iz Hercegovine. Matej se je pogovarjal z eno izmed njih, si z njo izmenjal telefonsko številko in si ves dan dopisoval z njo. Komunikacija je bila prekinjena zvečer, ko je Periš odšel v mesto in ostal brez internetne povezave,« trdi vir.

O čem sta se pogovarjala, ni jasno, a menda naj bi dekle njegovo izginotje zelo razburilo. »Ko je izvedela, kaj se je zgodilo in da ga išče cela regija, se je zelo razburila. Čeprav se nista dobro poznala, jo je to pretreslo,« je še dejal. Da si je res dopisoval s skrivnostnim dekletom, naj bi potrdil tudi eden izmed Matejevih prijateljev, ki pa je želel ostati anonimen.

Medtem Matejev oče Nenad še vedno ostaja v Beogradu in upa, da je njegov sin, ki je izginil v noči na 31. december, živ. Pred dnevi je za hrvaško televizijo dejal, da vsak dan zre v motno vodo in se sprašuje, kje je njegov sin. Prepričan je, da se je želel ta hitro vrniti v klub in da pri sebi ni imel bančne kartice in le približno 50 ali 70 evrov gotovine. »Morda je šel do stanovanja, da bi vzel bančno kartico. Sprašujem se, kakšen namen je imel, kaj se je v resnici dogajalo. Sem v tuji državi, z ljudmi, ki jih ne poznam, in ne vem, kje je moj sin.«