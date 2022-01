»Matej je v kolibi z brezdomcem in je zelo slabo«

Splitčana Mateja Periša (27), ki je v Beogradu izginil neznano kam, policija ponovno išče na Velikem vojnem otoku ob sotočju Save in Donave v Beogradu. Menda je Matej zelo bolan, če gre verjeti neki jasnovidki. O tem piše portal Srbija danas. Če je res tam, ne bi smel biti nikakršen problem najti ga, saj ima otoček površino komaj 2,11 km2. Matejev oče Nenad naj bi informacijo prejel od jasnovidke iz Slovenije. Rekonstrukcija gibanja Mateja je pokazala, da je bil po odhodu iz nočnega kluba signal njegovega telefona tudi na območju otočka.

Jasnovidka je očetu povedala, da je Mateja 'videla' v zapuščeni hišici na otoku. Na spletu pa so se oglasile še tri, ki trdijo enako, pri čemer ena pravi, da je Matej živ, a da je v zelo slabem zdravstvenem stanju.

»Pojdite tja, dokler še ni prepozno«

»Policija mora stopiti v globino gozda, kjer je manjši objekt, ki so ga zgradili pred 15 leti in v katerem živi brezdomec, ki tam že leta živi. Veliki vojni otrok skriva Mateja. Če bo policija tja odšla s psi, ga bo našla. Matej je zelo bolan. Pojdite tja, dokler še ni prepozno,« je dejala. Druga jasnovidka pa je povedala: »Tam se zbirajo skupine ljudi, ki morajo rešiti veliko težavo. Matej je živ, a v slabem zdravstvenem stanju.«

Oče Nenad pa pravi. »Čeprav ves čas nosim masko na obrazu, me ljudje prepoznavajo. Tolažijo me, mnogi jokajo in prav zato nisem rad zunaj. V lokalu, kjer me je nedavno čakal prijatelj, pri katerem stanujem, je k meni pristopila ženska in me vprašala, ali sem Matejev oče. Odgovoril sem ji pritrdilno, ona pa me je objela in začela jokati.«