Krhka Neni ostala brez sterilnega doma (FOTO)

Lanska poletna ujma je številnim povzročila nepopravljivo škodo. Vanessi Bera iz Most pri Komendi je voda uničila dom: 110 kvadratnih metrov pritličja skeletne hiše s kuhinjo, jedilnico, kopalnico, tehničnimi prostori, napravami za rehabilitacijo, osebnimi stvarmi ... »Čez noč si oropan vsega,« strne 30-letnica z žalostnim pogledom. Njena hiša je prav posebna hiša. Takšna, ki pomaga njenemu krhkemu telesu preživeti.

Hiša na najvišji točki

Mama Isabelle Morel Bera nam je opisala odraščanje Vanesse, ki se je rodila brez ključnic ter prsnice ter z desnostransko parezo (omrtvelost). V mladosti so naredili operacijo za učvrstitev prsnega koša, a namesto rešitve je deklica trpela hude bolečine; nato so mostički v telesu počili in čez čas so se rebra začela obračati proti notranjim organom. Med pregledi zdravnikov in iskanjem rešitev je Vanessa odrasla v srednješolko: »Bila je odličnjakinja in je na bežigrajski gimnaziji odlično opravila maturo.« Svoje telesne težave je premagovala tudi na študijski poti.

Vanessa pravi, da ves čas preboleva infekte, če le pride v stik z njimi. »Ko dobim eno stvar, se vleče tudi po dva, tri mesece. Pri respiratornih obolenjih ne morem kašljati, ker imam težave z mišicami in kostmi. Ves čas preprečujemo, da ne bi dobila pljučnice,« opiše težave. Srce ji bije počasneje kot večini.

Da zmanjša možnost okužbe, Vanessa že vse življenje živi z masko. FOTO: Tomica Šuljić

S starši so se pred nekaj leti odločili za nakup sterilno predizdelane skeletne hiše z okni, vrati, predelnimi stenami ter – še posebno pomembno – sistemom prezračevanja. »Hišo smo dvignili največ, kot so dopustili, pa čeprav naša parcela ni na poplavnem območju,« pojasni Vanessa.

Nato so lani poleti šli na morje – prvič po koroni. »Naslednje jutro je klicala soseda, da je poplava in da mamin avto plava po parceli. Sploh nismo mogli verjeti,« se spominja Vanessa. Od kuhinje je ostala le viseča napa, ni več sobe za rehabilitacijo s posebnimi napravami, ki so jih uvozili iz tujine. Mama in hči sta hvaležni vsem, ki so pomagali odpravljati posledice poplav. Po čiščenju so odprli okence v steni – kamena volna je bila suha. »Oddahnili smo si in rekli to je to: posušili in razkužili bomo ter znova položili tlake,« opisuje Isabelle. Toda dva tedna pozneje je v hiši, v kateri že mesece brnijo sušilci prostora, začelo smrdeti in teči iz zidov.

Zdravje se ji slabša

»Zarezali smo in v steni je bila voda, dva centimetra mulja, rumena in zelena plesen. Začeli smo jokati, zakaj tega nihče ni ugotovil prej,« omeni Isabelle. Kamena volna je bila vlažna, zato so morali rezati stene za vnovično sušenje. Preselili so se v stanovanje, razliko med bivališčema Vanessa še kako občuti: »Nisem bila čudežno zdrava tam, ampak sem bila pa mnogo, mnogo bolje.«

Sredi prostora, kjer so živeli pred poplavo, mati poudari: »Če ne popravimo tako, kot je treba, sem ne moremo več priti. Odkar smo se preselili, se Vanessa počuti mnogo slabše.«

Čakajo jih odstranitev izolacije, zamenjava oken in vrat, sten, ki so zaradi poplav porezane na višini 160–170 cm, pa vnovična priprava estrihov ter zaključna obdelava tlakov. Ko bo po številnih opravilih njihov dom znova primeren za bivanje, ga bodo morali na novo opremiti, vključno z Vanessino rehabilitacijsko opremo. Strošek ureditve in vrnitve v domovanje je približno 200.000 evrov, ocenjujejo. Obnova bo dolga, Vanessa pa v resnici ne ve, kako ogrožen je njen srčno-žilni in dihalni sistem. Ni ji bilo lahko stopiti pred javnost s težavami, ki jo pestijo vse življenje, toda družina sama nima potrebnih sredstev.

Pri zbiranju so jim priskočili na pomoč pri Društvu za kulturo inkluzije, pomoč za družino Bera zbirajo tudi prek računa SI56 0201 0025 8652 697 (namen: NENI) ter SMS-sporočil s ključno besedo NENI5 ali NENI10 na 1919. Neni je, pojasni mama, hčerin vzdevek iz mladosti: »Ko je bila Vanessa majhna, so jo otroci klicali Neni. Ozre se po pritličju ter pojasni, da je najpomembnejše, da uredijo stene, okna in kuhinjo za prvo silo: »Pa bomo sedeli na vrečah, če bo treba.«