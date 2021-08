Jakov Fak blažen med hčerkami

Tretji avgustovski otrok

Ponosni očka je objavil fotografijo novorojenke in mnogi so zaradi modre dude sklepali, da je v tretje dobil sina.

Naš vrhunski športnik je namreč na instagramu oznanil, da se je njegova družinica povečala, ženamu je povila tretjega otroka.Ob tem je objavil fotografijo iz porodnišnice in zaradi modre dude so mnogi sklepali, da je po dveh deklicah tokrat dobil fantka. A to ne drži, Jakov in njegova Matea sta se vnovič razveselila deklice, Jakov pa je ob tem veselem dogodku zapisal: »Včasih svoje rojstnodnevno darilo dobiš z malo zamude, ampak ostane za vedno. Pozdravljen v levjem paktu. Tretji avgustovski otrok.«evji pakt zato, ker so vsi trije otroci, tako kot on, rojeni avgusta. Malčice sta se še posebno razveselili starejši sestrici, petletnain dveletna, ob tej priložnosti pa simpatični družinici iz srca čestitamo tudi v našem uredništvu.Foto osebni arhiv/instagram, Tomi Lombar