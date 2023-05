Deževje že povzročalo težave, povečana je verjetnost zemeljskih plazov

Deževje, ki še ne bo ponehalo, je ponekod že povzročalo težave. V naselju Frankovci v občina Ormož je v soboto zvečer zaradi obilnih padavin potok prestopil bregove in ogrožal 10 stanovanjskih objektov, dve gospodarski poslopji in cestno infrastrukturo.

V ormoški občini so zaradi naraslega potoka posredovali gasilci iz gasilskih društev Loperšice, Ormož, Hardek in Ključarovci pri Ormožu, ki so s protipoplavnimi vrečami zajezili in preusmerjali tok vode ter na dveh stanovanjskih objetih prečrpali jaške za odpadne vode, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

Meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše

Sredi minule noči je v naselju Grajena v občini Ptuj meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše, posredovali so tamkajšnji gasilci, ki so iz stanovanjskega objekta izčrpali okoli 12 kubičnih metrov vode. Na Muzejskem trgu na Ptuju pa je meteorna voda zalila prireditveni objekt. Gasilci so preusmerili tok vode in preprečili nadaljnje zatekanje vode v prostore.

Center za obveščanje poroča še, da je davi na Čarmanovi ulici na Ptuju voznik osebnega vozila zapeljal v podvoz, zalit z vodo. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč policiji, medtem ko voznika vozila ni bilo na kraju.

Že ponoči pa so gasilci posredovali tudi v Domžalah, kjer so v Triglavski ulici odmašili odtočna jaška in tako omogočili odtekanje vode s terase, ki je pronicala v stanovanje.

Povečana verjetnost zemeljskih plazov

Zaradi napovedanih povečanih padavin Geološki zavod Slovenije opozarja, da je tudi danes povečana verjetnost zemeljskih plazov predvsem v vzhodnem delu Slovenije, do njih pa lahko pride tudi na ostalih območjih Slovenije.

Verjetnost zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci naj bodo pozorni na spremembe na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, svetujejo na geološkem zavodu.

V primeru, da se pojavijo spremembe na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu, naj pokličejo na številko 112, navaja zavod.

Po napovedih meteorologov Agencije RS za okolje bo danes oblačno in deževno, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe, v noči na torek pa bodo padavine znova zajele vso državo.