Biden po 100 dneh: podpira ga le 52 odstotkov

Ameriški predsednikje že 100 dni na čelu ameriške administracije, ob tej obletnici pa bo danes prvič nagovoril ameriški kongres. Glede na zadnje javnomnenjske ankete uživa okoli 52-odstotno podporo, kar je ena najnižjih ravni podpore po 100 dneh na tem položaju.Biden bo danes nagovoril oba domova kongresa. Zaradi pandemije bo lahko v dvorani predstavniškega doma le okoli 200 članov kongresa. Po pričakovanjih bo pozval k podpori načrta za ameriške družine, v okviru katerega želi med drugim urediti plačan starševski dopust in manjše davke za starše iz delavskega razreda. Glede na anketo časnika The Washington Post in ABC News uživa 52-odstotno podporo. V enakem obdobju je imel nižjo podporo le. Okoli 42 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da ne podpira Bidna. Največjo odobravanje uživa Biden na področju upravljanja pandemije, saj ga podpira 60 odstotkov, 52 pa njegovo ravnanje na področju gospodarstva.Bidnu je v prvih 100 dnevih na položaju uspelo izpolniti nekaj obljub. Prejšnji teden so podelili že več kot 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu 19, upada pa tudi smrtnost zaradi covida-19. V tem času mi je uspelo kongres prepričati o 1900 milijard (1,9 bilijona) vrednem paketu pomoči za okrevanje gospodarstva po pandemiji. V treh mesecih je Biden odpravil tudi škodo, ki jo je po njegovem napravil Trump. ZDA so se vrnile k pariškemu podnebnemu sporazumu, prizadeva si za oživitev iranskega jedrskega sporazuma, postavil pa je tudi rok, do kdaj bodo ameriški vojaki zapustili Afganistan (11. septembra letos).Čeprav je Biden obljubil čezstrankarsko delovanje, se še vedno zanaša predvsem na tesno večino demokratov v kongresu. To pa bi lahko pomenilo težave pri sprejemanju novih projektov glede bolj zelene ekonomije in reform priseljenske politike.Madež na prvih 100 dni vladanja je tudi obravnavanje migrantov na južni meji. Biden je napovedal bolj človeško obravnavo, vendar ni pričakoval takšnega navala migrantov, zaradi česar so sprejemni centri prenapolnjeni. Med migranti so tudi številni mladoletniki brez spremstva.