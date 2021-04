Slovenski profesor o ZDA in sojenju: To bi lahko bila prava bomba

Dr. Bogomil Ferfila, profesor na FDV. Ljubljana, FOTO: Voranc Vogel, Delo

Statistika ni na njihovi strani

Nepotrebno odpiranje front

V torek je porota na sojenju proti nekdanjemu policistuodločila, da je kriv po vseh točkah obtožnice za smrt. Chauvin je na Floydovem vratu klečal več kot devet minut, kar je bilo zanj usodno. Po njegovi smrti so se po ZDA začeli vrstiti protesti v podporo rasni pravičnosti. Protesti na ameriških ulicah so zdaj postali že stalnica, profesor ameriških študij na fakulteti za družbene vede v Ljubljanicelo pravi, da so kot nekakšen 'šlager' ob vsakem uboju temnopoltega moškega. Nekdanjemu policistu grozi 75 let zapora, a mu bo verjetno sodišče izreklo nižjo kazen. »Verjetno bodo sprejeli takšno odločitev, da bodo nekoliko pomirili množice,« napoveduje Ferfila in pravi, da gre za politično odločitev.Na sojenje je po besedah profesorja treba gledati v kontekstu gibanja BLM. Temnopoltih je po njegovih besedah 15 odstotkov ameriškega prebivalstva, ki pa zagreši polovico vseh umorov v ZDA.»Menim, da je temeljni vzrok v strahotnem ekonomskem, socialnem, kulturnem zaostajanju črnskega prebivalstva. Do tod je vse jasno, potem pa nastopi vprašanje, kdo je kriv za to. V Ameriki so namreč tudi druge manjšine, ki jih črnsko prebivalstvo močno napada. Ženske so tukaj mnogo boljše in jim uspe v družbi. Moški del pa se ne znajde, konča v revščini, ob drogah in v tolpah. To je dilema, zakaj se črnsko prebivalstvo že več kot 500 let ne more izvleči iz tega, na drugi strani pa imamo azijsko prebivalstvo, ki je prišlo pred nekaj leti in prekaša belce.«Drugi pomembni vidik pa je politika ameriškega predsednika. Ferfila poudarja, da je vprašanje, koliko je to sploh njegova politika, koliko pa je to politika podpredsednice, ki jo ima za izjemno sposobno,in ultralevičarke»Glede na dejstvo, da je Biden dobil večji delež črnskih glasov, se jim čuti dolžnega. Tudi v samem volilnem programu je dal problematično obljubo o reparacijah črnskega prebivalstva,« pravi Ferfila. Toda če kdo, bi po njegovem do odškodnin bili upravičeni Indijanci, ki so jih dobesedno iztrebili, a se o tem danes sploh ne govori več. »Vprašljivo je popravljanje krivic izpred 500 let. To bi lahko bila v Ameriki prava bomba. Nas so učili, da je treba reforme uvajati postopoma, ker če gre prehitro, lahko vse skupaj razpade. Takšne reforme črnskemu prebivalstvu zagotovo vzbujajo velike aspiracije in še bolj pritiskajo na to, da so bili 500 let žrtve rasizma, spodbujajo pa mnenje, da so vsi belci rasisti. To ob podpori svojega kroga poudarja tudi Biden, kar pa je izjemno nevarno.«Ferfila pravi, da so ob nedavnih demonstracijah v Seattlu ugotovili, da lahko ohromijo celo mesto. »Čeprav je črncev le 15 odstotkov, se je treba zavedati, da v večini živijo v mestih in da jih lahko ohromijo. Zavedajo se svoje moči in vedo, da lahko mesta dobesedno paralizirajo in s tem celotno družbo. V tem kontekstu je takšno igranje izjemno nevarno, če bodo reforme prišle prehitro.« Ferfila je ugotovil, da so temnopolti krivi za približno polovico vseh nasilnih smrti v ZDA. »Zavedati se je treba, da je veliko žrtev samo znotraj črnskega kroga, a veliko je tudi belcev, a črnski umor belca ne dvigne nobenega prahu.To je dejstvo. Ob pregledu policijskih statistik se je pokazalo, da je bilo strelsko orožje uporabljeno enakopravno proti vsem rasam. Tu se diskriminacijske trditve niso potrdile.«Ferfila sicer meni, da je Bidnov projekt hvalevreden, a da je parola 'Poberimo denar policiji in ga dajmo socialnim delavcem' popolna neumnost. »Samo v Chicagu se je po uveljavitvi te parole zgodilo več tisoč umorov, ker so policisti začeli zapuščati policijske sile. Slabo so plačani in bežijo iz policije. Policistov ne moreš čez noč nadomestiti s socialnimi delavci. Lotevajo se reform, ki so sicer nujne, a so potrebne postopnosti. Če ne bo tako, se lahko Amerika razleti.«Ob vseh notranjepolitičnih frontah, ki jih bije Bidnova administracija, pa Ferfila ne more niti mimo zunanjepolitičnega dogajanja. »Napadanje Rusije in Kitajske. Halo?« Mnenja je, da je to popolnoma nepotrebno, še zlasti zdaj ob koncu pandemije. »Svet bo potreboval kitajsko lokomotivo, in če bo Evropa naredila, kar zahtevajo ZDA, kam nas bo to pripeljalo? Bidnova administracija se prehitro loteva zelo tveganih projektov tako na notranjepolitičnem kot tudi na zunanjepolitičnem področju.«Ferfila napoveduje, da bo v prihodnje črnsko prebivalstvo začelo s pritiski za izplačilo reparacij, kar pa je po njegovem samouničevanje naroda. »Trump je rekel, da če se bodo gospodarsko razvili, bodo od tega imeli vsi, tudi najnižji sloji. In dejansko se je to tudi dogajalo. Levi pristop pa je: imamo proračun, dajmo jim odškodnino brez oziranja na to, kakšne posledice bo to imelo na javne finance.« Obujanje zgodovinskih krivic je tvegano. »To ni najbolj modra poteza nove administracije, ki mora spraviti Ameriko iz pandemičnega krča. Tudi v okviru tega bi morali razmisliti. Jasno je, da je treba krivice odpraviti in jasno je, da je treba črnskemu prebivalstvu pomagati, a plačilo odškodnine ni prava pomoč. Treba jim je dati šole, zdravstvo, socialne programe. Če nekomu daš denar, to ni nič.«