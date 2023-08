Astrologinja Lenka: Zdaj je priložnost za spremembe

Luna je še vedno v znamenju device in nas uči, da lahko uspemo, če začnemo postopoma, počasi in smo vztrajni. Že od jutra je v lepem trigonu z Jupitrom iz znamenja bika, kar pomeni, da z lahkoto dosežemo in uresničimo marsikaj.

Pa ne le to. Daje nam tudi vero, da bomo lahko uspeli po poti, ki smo si jo začrtali. Zemeljski trigoni nas nezavedno vlečejo v spoznanje vsega, kar je vidno, kar je otipljivo, kar daje neko obliko in kar je očem vidno.

Luna bo šele v popoldanskih urah naredila konjunkcijo z Merkurjem, ki je kombinacija želja, občutkov in uma. Razum je tukaj premočan in vse mora izhajati iz glave, saj običajno tak človek ne sprejme ničesar, kar ni vidno ali z nečim dokazano.

Zvečer bo v trigonu z Uranom iz znamenja bika, zato so tudi to odločitve, ki se sprejemajo hitro in takoj, saj se le tako lahko realizirajo in so koristne. Takoj in zdaj, brez velikih misli, čeprav je tukaj Luna zelo previdna pri kakršnih koli odločitvah. Analizira ga, preveri, ali je prepričan o tem, kar počne.

Danes je petek, dan Venere, ki je retrogradna in v znamenju leva. Vsa ljubezenska razmerja, ki jih obuja, obuja v spomin, katere velike ljubezni je nekje zavrnila, spregledala ali pa ji preprosto ponos in ego nista dovolila, da bi se ponižala in sprejela, ne da bi pri tem vprašala svoje srce.

Medtem ko je retro v tem znamenju, se lahko vrnemo nazaj in pogledamo vase, kaj nam preprečuje, da bi nekatere stvari na sebi spremenili. Ali je bolje imeti prav ali biti srečen s polnim srcem?

Ta boj, ki se večno dogaja v nas, predvsem pa v tem znamenju, človeka privede do tega, da marsičesa ne sprejme iz svojega dostojanstva in ponosa. Zdaj je priložnost, da se spremeni, da se vpraša, kje se je zataknilo in kaj je tisto, kar jo predvsem osrečuje. Konec koncev je sreča tista, ki se meri z največjo merno enoto, kajti življenje je živo samo takrat, ko ga živimo s srcem.