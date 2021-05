Astrologinja Lenka: Tu se denar porabi za vse, kar je nenadzorovano, najdražje ...

ss

Luni se je čez noč uspelo dogovoriti z Merkurjem in prinesti lepo jutranjo energijo. Toda že zjutraj Luna naredi kvadrat s svojim dispozitorjem Marsom. Energija je preveč napeta, kar zahteva odziv na kakršne koli provokacije. Tu se Luna ne zna upogniti, ni diplomat in to jo hitro vrže v razgrete prepire. Kmalu bo prišlo do prepira zaradi gospodinjskih opravil, zaradi denarja, ki je bil porabljen ali pa ga preprosto ne bo zaradi nečesa načrtovanega. Težave z ostrimi predmeti in urezninami se lahko pojavijo tudi zelo hitro. Marsov prag je tu prenizek in Luna premočna, zato se tej vnemi poskušajte izogniti, vsaj v tem obdobju.Duša se bo počutila, kot da bi jo kdo od njenih zabodel neposredno v srce, začutila bo tisto notranjo bolečino, globoko čustveno rano, začutila bo, da se zaradi njih ni vredno žrtvovati. Okoli 15.00 do 17.00 bo Luna počasi zacelila dušo in tako sprejela nasvete drugih, da mora nekaj narediti zase, da sprejme nekatere svoje odgovornosti. Morda jo je prav ta naglica pripeljala do takšnih odnosov. Tako se bo tudi to počasi umirilo in pripeljalo do stabilnosti. Venera je na zadnji stopnji svojega znamenja Bika, ni najboljša za nobene začetke, zlasti v čustvenih odnosih, ker ne bo dala nobene trajnosti. Ni najboljši čas za kakršen koli nakup doma, ne samo kosa oblačila, ampak tudi predmetov. Je na robu izdiha in se pripravlja zapustiti vse tiste hedonistične stvari in se preseliti v nekoliko bolj živahen svet. Z Jupitrom naredi kvadrat in to sta dva benefika. Ko so v tej kombinaciji, ne vedo, kako se uvrstiti v vse oblike pretiravanja.Tu se denar porabi za vse, kar je nenadzorovano, najdražje, samo zato, da imate svojo blagovno znamko. Pohvaliti se moramo, da imamo vse, da živimo v razkošju, obstaja pa tudi problem morale, problem škandalov, problem vsega, kar je nepošteno in neiskreno. Vsako pretiravanje vodi do samo zavajanja in zatiranja nekaterih notranjih pomanjkljivosti in napak, da bi kasneje ugotovili, da je bilo vse to odveč in nepotrebno. V takšni kombinaciji občutek, da zmoremo vse, odpira potrebo po tem, da smo tisti dan leni, nič nam ni dano, saj vse že imamo.Če tudi vi spadate v to skupino (iz natalne karte), vedite, da bo to samo danes in boste šli skozi vso to ohlapnost. No, sobota je, Saturnov dan, dan počitka za vašo dušo.