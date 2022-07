Astrologinja Lenka: Prednost dajte intuiciji, počitku, poslušnosti in empatiji do drugih

Luna je v Ribah, znamenju, ki daje prednost intuiciji, počitku, poslušnosti in empatiji do drugih. V sekstilu z Uranom jo lahko še malo bolj prebudi in aktivira, da nekaj spremeni po svoje. Ker tukaj ne gre za nekaj, kar je treba narediti, ampak za tisto, kar se želi, zato tudi te spremembe prihajajo s te ravni.

Merkur je v srcu Sonca, ki prejme vso njegovo moč, njegov sijaj, njegovo slavo in veličino. In vsi tisti, ki ga imajo v kazimi konjunkciji, so občutili vsaj en detajl tega, od boga danega vidika, ki sije in razsvetljuje vse. Ta isti Merkur je v trigonu z Neptunom, kar so velike misli, intuicija, ki razkrije vse, kar je nekje skrito, nedefinirano, mogoče celo iz kakšnih razlogov urejeno. Tukaj pa vse prinese na dan, odpre vse karte na mizi, odpre vse kar je bilo skrito. Sonce dodatno sije na tisto odprtost, na tisto resnico, na to potrebo, da je vse javno brez kakršnih koli temnih

In planet Neptun je hkrati planet prihodnosti. Najbolje bi bilo, če veliko situacij, ki jih načrtujemo in želimo globoko v telesu, občutimo in jih zdaj prikličemo in vidimo. Naj to sporočilo stoji za dan, ko pride čas, samo da ga aktivirate. A tudi v vsaki situaciji je tukaj potrebna velika resnica in velika bližina s samim seboj.

Danes je nedelja, dan sonca, ne samo, da je pretoplo, ne samo, da sije in nam nesebično pošilja sončne žarke, zdravje, vitalnost, vitamin D. Krepi naše zdravje, brez sonca ni dneva, ni življenja. Sonce je tudi naša 3. čakra, naš zavestni Ego in naše bitje, odvisno pa je od tega, kako zavestno je razvito in koliko je pripravljeno na vertikalno nadgradnjo, ki premaguje marsikatero genetsko in karmično podedovanost in bolezen ter se hkrati spreminja. Ker gre počasi v trigon z Neptunom, je preveč vode, čustev, intuicije, videnja in sijaja od znotraj navzven. Pošiljati čim več zavesti, prijaznosti in spoštovati tuje mnenje, tuje uspehe in zmage kot svojih. Ko je ego blizu samega sebe, človek nima v sebi, da bi povzročal zavist, da bi čutil, da je poražen in da je izgubil del sebe. Bodimo danes vsi Sonce in pošiljajmo ljubezen, veselje,...