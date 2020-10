Pozor, trgovine spreminjajo delovni čas

Ukrep velja od torka

Trgovci zaradi dodatnega ukrepa za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, po katerem bo s torkom med 21. in 6. uro razen v izjemnih primerih začasno prepovedano gibanje na prostem, prilagajajo delovni čas poslovnih enot.Kot so za STA pojasnili v Mercatorju, bodo njihove poslovalnice, ki so bile doslej odprte do 21. ure ali še dlje, od torka odprte do 20.45. V Tušu bodo poslovalnice, ki so bile doslej odprte do 21. ure, od torka zapirali ob 20. uri.S torkom se spreminja tudi delovni čas nakupovalnih središč v upravljanju družbe SES: to so Aleja Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Citycenter Celje, Europark Maribor in Center Interspar Vič. Kot so sporočili, bodo od ponedeljka do petka odprta od 9. do 20. ure, ob sobotah pa od 8. do 20. ure. Izjema so trgovine Interspar, ki bodo vse dni odprte od 8. ure do 20.30. Ob nedeljah so omenjena nakupovalna središča zaprta.V OMV so pojasnili, da bodo urnike izbranih bencinskih servisov najverjetneje primorani prilagoditi. Vse spremembe bodo sproti objavljali na svojih spletnih straneh, so dodali.Vlada je na današnji dopisni seji sprejela prepoved gibanja od 21. do 6. ure. Ukrep bo začel veljati v torek. Izjeme od te prepovedi so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere.Za trgovine in druge zaprte javne prostore je vlada že v začetku meseca določila tudi, da je lahko v njih le ena stranka na 20 kvadratnih metrov površine prostora. Osebe, ki so tam zaposlene, se pri tem ne upoštevajo.