Napaka v oglasu vzbudila veliko pozornosti

Napaka, ki se jim je pripetila, je sprožila predvsem smeh. FOTO: MM Magazin

Na naše e-naslove in v poštne nabiralne dnevno dobivamo veliko oglasov in reklam, zato jih bržčas mnogo spregledamo, a kot se je že večkrat izkazalo, ljudje radi iščemo napake ali pa jih vsaj hitro opazimo. Tako je bilo tudi v primeru reklame Studia Moderna, kjer so pripravili katalog.Jutro po objavi se je del oglasa hitro razširil po spletu, ker je imel napako. Pri nekem izdelku je bilo zapisano (nelektorirano): »Ob aparatu za peko palačink ostal objavljen simpatičen in predvsem iskren pripis »Znak za fi – ne vem kako se ga na kompu naredi.«Kot je za MM Magazin povedala, vodja marketinga Studia Moderna Slovenija, je šlo za človeško napako, pri podjetju pa so nato hitro reagirali. So se pa mnogi ob tem oglasu tudi nasmejali.