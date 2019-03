LJUBLJANA – V okviru uradnega nadzora je bila v pošiljki suhih sliv iz Italije ugotovljena prisotnost ličink insektov, zaradi česar je živilo neprimerno za uživanje, obvešča uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.



Spornega živila ni več v prometu.



Potrošniki, ki so omenjeno živilo že kupili in v njem zaznali prisotnost tujkov, ga lahko vrnejo na prodajno mesto, še dodajajo.

Podatki o živilu

Živilo

Suhe slive brez koščic



Blagovna znamka

Mister Sibamba



Dobavitelj za Slovenijo

Noberasco, Albenga, Italija



Poreklo

Čile



Lot

L8320A



Rok uporabe

11/2020



Neto teža

250 g